Itb Asia, focus sulla ripresa. L’Agenzia di Viaggi media partner

Continua a prendere forma l’edizione 2022 di Itb Asia, di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è anche quest’anno media partner per l’Italia. La manifestazione si conferma in presenza e si terrà dal 19 al 21 ottobre presso il Sands Expo Convention Centre a Marina Bay Sands, Singapore.

“Go Big & Go Forward: Travel Industry on the Road to Recovery and Growth” sarà il tema portante del programma per l’evento organizzato da Messe Berlin. Sono attesi i manager di riferimento di aziende come Agoda, Booking.com, Corporate Travel Management (Ctm), Expedia, Ihg Hotels & Resorts, Marriott International, Saudi Tourism Authority, Travelport ed altri.

«La riapertura del turismo a livello mondiale sta avendo un impatto positivo sulla domanda globale, e l’Asia Pacifico sta vedendo un crescita di richieste. Travel e Mice devono pensare in grande per trarre il massimo dal potenziale di crescita creato dai nuovi trend e andare avanti per superare le sfide del mercato, compresa la concorrenza e quelle poste dall’economia globale», commenta Katrina Leung, managing director di Messe Berlin Singapore.

Saranno più di 90 le sessioni del programma convegnistico dell’edizione 2022 di Itb Asia, e vedranno la partecipazione di circa 160 speaker di settore ed innovatori. Al centro del dibattito temi di Mice, corporate travel, leisure e tecnologia.

Insieme a Itb Asia andranno in scena anche Mice Show Asia e Travel Tech Asia.