Itb Asia 2022 torna in presenza a Singapore













Giunto al suo 15° anno, Itb Asia si terrà finalmente in presenza a Singapore presso il Sands Expo and Convention Center di Marina Bay Sands, dal 19 al 21 ottobre 2022. La principale fiera per l’industria dei viaggi in Asia anche quest’anno riunirà marchi e aziende leader a livello mondiale nei segmenti Mice, Corporate, Leisure e Travel Technology, fornendo un’ampia panoramica sul business turistico approntato dall’industria dei viaggi nella ripartenza post-covid. In contemporanea all’Itb Asia si svolgeranno anche altre due fiere di riferimento, Mice Show Asia e Travel Tech Asia.

Il paese partner di questa edizione sarà l’Arabia Saudita, mentre l’aeroporto di Berlino Brandeburgo sarà lo scalo partner ufficiale accanto all’hotel partner Marina Bay Sands. Gli organizzatori stimano che a questa edizione parteciperanno oltre 13mila professionisti del settore.

A tre mesi dall’inizio della manifestazione,infatti, numerose aziende leader, Nto (National Tourism Organization) ed enti promozionali di tutto il mondo hanno già confermato la loro partecipazione all’evento; in particolare si preannuncia nutrita la presenza di organizzazioni regionali del turismo (Rto) e dei Convention Bureau (Cvb) che presenteranno i loro ultimi prodotti e servizi di viaggio e turismo.

Tra gli espositori di quest’anno figurano il Business Events Perth, la Czech Tourism Authority, il Dubrovnik Tourist Board, Istanbul Airport, Japan National Tourism Organization, Korea Tourism Organization, Latvian Investment and Development Agency, Malta Tourism Authority, MEET Taiwan, Papua Nuova Guinea Tourism Promotion Authority, Sarawak Tourism Board, Saudi Tourism Authority.

E ancora Saxony Tourism Germany, Seoul Tourism Organization, Singapore Tourism Board, Taipei City Government, Tourism Authority of Thailand (Tat), Tourism Promotions Board Filippine, Vanuatu Tourism, visitBerlin, Visit Brussels, Visit Estonia, Visit Finland, Visit Guam, Visit Iceland, Visit Maldives, Visit Monaco, Visit Sarajevo e Zagreb Tourist Board.

Itb Asia ospiterà anche numerosi brand alberghieri come l’Arctic Hotel Collection, Bwh Hotel Group, Far East Hospitality Management (S) Pte Ltd, Frasers Hospitality Pte Ltd, Ishin Hotels Group Co., Ltd, Meliá Hotels International , Pan Pacific Hotels Group, Radisson Hotel Group, Tokyu Hotels, Vega Hotels, Worldwide Hotels Pte Ltd e Wyndham Hotels & Resorts, Inc.