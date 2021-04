Itb Asia 2021 torna in presenza dal 27 al 29 ottobre a Singapore













Dopo la versione virtuale dell’autunno scorso, Itb Asia torna come fiera in presenza e dà appuntamento dal 27 al 29 ottobre 2021 al Sands Expo and Convention Center, a Singapore. La fiera e la convention B2B annuale di tre giorni è progettata per collegare i principali leader del settore dei viaggi dei segmenti Mice, Leisure, Corporate Travel e Travel Technology.

Gli organizzatori di Itb Asia 2021 hanno già annunciato che allestiranno una fiera con rigide misure di sicurezza sanitaria. Il primo riscontro dopo l’annuncio lascia presagire un buon successo di partecipazione: ad oggi, infatti, si riscontra una domanda di circa 600 espositori internazionali, in rappresentanza di organizzazioni turistiche, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie alberghiere e società informatiche.

Tra le presenze sicure figurano l’Azerbaijan Tourism Board, Inspired by Iceland, Korea Tourism Organization, Malta Tourism Authority, Moscow Project Office for Tourism and Hospitality Development, Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia, Penang Global Tourism , Saudi Tourism Authority, Shizuoka Prefectural Government, Singapore Tourism Board, Visit Finland, Visit Maldives, Visit Monaco e Zagreb Tourist Board.