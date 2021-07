Itb Asia 2021 sarà ancora virtuale dal 25 al 29 ottobre













Il perdurare dell’emergenza Covid nell’area asiatica, ha indotto gli organizzatori di Itb Asia (Messe-Berlin Singapore) a realizzare l’edizione 2021, prevista dal 25 al 29 ottobre prossimi, in versione integralmente virtuale, posticipando al 2022 la fiera in presenza. Dopo attente osservazioni degli sviluppi internazionali della pandemia di Covid-19 e ampie conversazioni con le autorità e i partner locali, infatti, gli organizzatori hanno preso la difficile decisione di impostare la fiera con un format virtuale.

La decisione è stata presa mentre Singapore è passata alla Fase 3 (allerta intensificata) dell’emergenza coronavirus, dove il limite attuale per gli eventi Mice è fissato a 250 partecipanti. Inoltre, la recente ondata di infezioni da Covid-19 nella regione Asia-Pacifico ha offuscato anche le prospettive positive per il settore dell’aviazione, minando il sia pur cauto ottimismo tra i viaggiatori mentre i paesi della regione Asia-Pacifico tornano ad inasprire i controlli alle frontiere e le restrizioni di viaggio per controllare la diffusione del virus.

«Il nostro team – ha poi spiegato Katrina Leung, amministratore delegato di Messe Berlin (Singapore) – era impegnato a lavorare su un format ibrido di Itb Asia, Mice Show Asia e Travel Tech Asia per l’industria del turismo. Tuttavia, le incertezze sulla salute globale e sui viaggi accompagnate dalla rapida comparsa di nuove varianti di Covid-19 hanno fermato i nostri sforzi. Il concetto ibrido aveva raccolto un’ottima risposta con oltre 600 espositori confermati, ma è diventato evidente che i delegati internazionali non sono in grado di pianificare ragionevolmente la loro partecipazione e l’organizzazione del viaggio. Pertanto, quest’anno la fiera sarà virtuale, offrendo ai delegati internazionali una piattaforma digitale più potente ed efficiente per il networking B2B, l’apprendimento e la contrattazione».

Nella versione digitale della Itb Asia, è prevista una apposita pagina di social network interattiva per condividere gli ultimi approfondimenti, articoli e partecipare a discussioni di gruppo. Una sezione online di Business Matching ovvero una piattaforma live per scambiare contatti commerciali e programmare appuntamenti virtuali. In questa area i delegati potranno beneficiare dell’appuntamento di lavoro tramite le funzioni di social video e messaggistica, nel corso dei cinque giorni di fiera. Inoltre è stato predisposto un calendario di conferenze con approfondimenti e vetrine tecnologiche a disposizione dei visitatori virtuali. La piattaforma ospiterà anche un elenco di tutti i fornitori, con profili aziendali, prodotti e articoli scaricabili, nonchè una ‘library’ e video on-demand sulle destinazioni di viaggio.