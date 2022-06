ItalyWow lancia TravelMeetHub: così il workshop virtuale diventa esperenziale













Si chiama TravelMeetHub ed è la nuova frontiera del turismo esperienziale che grazie alla sua tecnologia innovativa può trasformare ogni evento in un’esperienza virtuale interattiva. Ideata da ItalyWow, TravelMeetHub si inserisce nel progetto della startup toscana, dando la possibilità di ricreare viaggi ed incontri virtuali o mettendo a disposizione di organizzatori ed utenti uno strumento performante per presentare il proprio prodotto e la propria offerta e che, allo stesso tempo, permetta di incontrare da remoto chi li accoglierà e chi li supporterà durante l’esperienza di viaggio reale in quel luogo o in quella struttura.

Gli artefici di TravelMeetHub mirano ad offrire un format per ogni esigenza di incontro a distanza del mondo del turismo che voglia far vivere ai partecipanti un’esperienza di navigazione interattiva, esclusiva ed unica. Non vuole essere di un semplice luogo virtuale di incontro ma è un’esperienza personalizzata che permette ai partecipanti di vivere l’evento in modalità “full immersion”, di interagire e “muoversi” nell’ambiente anche con la perfetta integrazione di strumenti Vr ed Ar. Una soluzione con elevate performance di navigazione ed una stabilità di connessione garantita che permetta il pieno utilizzo di numerosi tool di ingaggio a distanza per un face-to-face stimolante e innovativo.

Di fatto, sempre negli intenti del team di TravelMeetHub, gli organizzatori potranno creare il loro evento in qualsiasi ambientazione senza alcun limite: la modalità virtual events, presenta infiniti ambienti con una combinazione tra reale e virtuale che viene incontro alle esigenze di personalizzazione dell’organizzatore. Gli architetti digitali del team possono ricreare qualsiasi ambientazione con una infinita varietà di luoghi reali e virtuali per una totale immersività dei partecipanti. Lo stand diventa un Hub interattivo proiettato verso l’interlocutore con la possibilità di scaricare qualsiasi contenuto multimediale e di interagire con terzi per un’esauriente presentazione dei prodotti.

Ad oggi TravelMeetHub è l’unica piattaforma per fiere e workshop virtuali che permette di ricreare degli ambienti online realistici dove presentare le strutture ricettive e le attività turistiche attraverso strumenti che facciano percepire appieno le qualità di prodotti e servizi.

Contrariamente alle fiere in presenza – che hanno limiti di spazio e tempo – le fiere e i workshop virtuali allestiti con TravelMeetHub, permettono di visualizzare e scaricare materiale informativo connettendosi da qualsiasi parte del mondo ed utilizzando qualsiasi device. Partecipare ad un evento virtuale online consente poi di risparmiare tempo e costi di trasferta, senza rinunciare a vivere una esperienza esaltante grazie alla realtà virtuale.

I partecipanti saranno affascinati dagli ambienti digitali e dalle integrazioni che permetteranno di incontrarsi come in una sessione in presenza. Un perfetto mix di strumenti di connettività come videocall multiple, appuntamenti prefissati, chat live, ingresso in Tour 360° 3D, visualizzazione video e download di file multimediali, ed altre personalizzazioni su richiesta, permettono di far fruttare al meglio gli incontri.

Ogni azione ed ogni meeting sono monitorati dal sistema di reportistica che rilascia, a fine evento, tutti i dati ottenuti permettendo di non perdere neppure un contatto generato. L’iniziativa è rivolta principlamente a coloro i quali vogliono organizzare workshop turistici o cercano un luogo di incontro digitale creativo e originale per mettere in contatto player del turismo; o a chi semplicemente vuole creare un evento virtuale dove presentare, come in un evento reale, un determinato tipo di prodotto turistico. Ciò si presta anche a chi cerca una soluzione che riesca a ricreare a distanza l’atmosfera di una visita in presenza nella propria destinazione turistica: ad esempio per chi vuole presentare in modo originale un gruppo di hotel, villaggi o altre attività turistiche in modo da rendere tangibili servizi e location.