Italy for Weddings, tutte le iniziative in campo

Italy for Weddings (Ifw), il progetto di Convention Bureau Italia, non si ferma e si fa portavoce della Wedding Industry del nostro Paese attraverso attività di comunicazione e iniziative di marketing per sostenere i soci e gli operatori del settore in questo periodo complesso.

La divisione Italy for Weddings offre servizi dedicati ai professionisti della filiera che desiderano investire sul mercato Wedding e promuovere il proprio prodotto nei mercati internazionali. Proprio per questo, il progetto targato CBItalia non ha voluto venire meno alle promesse fatte in sede di creazione, e ha deciso di continuare a supportare le destinazioni e gli stakeholder del mercato Wedding attraverso il proprio lavoro.

Fare squadra e investire sulla formazione è un valore cardine di Italy for Weddings, che crede nell’importanza di fare networking e di trovare nuove strategie comunicative in sinergia con numerosi professionisti del settore.

Tra le azioni messe in campo per essere vicino ai propri interlocutori ci sono le #chatamezzogiorno, appuntamenti quasi quotidiani in diretta sul canale Instagram dove la nostra division manager Laura D’Ambrosio si confronta con un esperto o esperta Wedding ogni volta diverso.

In più, Italy for Weddings ha ideato e sviluppato le Zoom Room, ossia video call durante le quali affrontare tutti i temi rimasti aperti durante le #chatamezzogiorno grazie alle domande poste dai follower. In questo modo, la rete dei contatti degli stakeholder italiani si allarga, fino a includere gli interlocutori interessati a investire in uno dei mercati più vivi, nonostante i tempi, del nostro Paese.

Ecco alcuni degli esperti che sono intervenuti sui canali di comunicazione, contribuendo a dare vita a una community in continua crescita per uno sviluppo coeso del settore: Alessia Santa – whiteemotionevents Hilton Hotels – La Bagnaia, Hilton Lake Como e Hilton Molino Stucky; Paola Pizzo – Sposi Magazine; Gaia Terrazzi e Giulia Brochetto – Terraevents dmc; Teresa Santoro – digital specialist; Alessandra Campagnola – blogger & wedding social digital strategist; Matteo Tosi – White Sposa e The Wedding Fashion Blog; Frank Catucci – fotografo Wedding e molti altri.

«Credo che non vi sia momento storicamente più indicato di quello che stiamo vivendo attualmente per sperimentare le infinite possibilità che ci offre il mondo digital: entrare in contatto, seppur virtuale, con esperti del Wedding, con le destinazioni e con gli operatori della filiera ci permette di utilizzare questo periodo di lockdown imposto come una grande opportunità di crescita – afferma Laura D’Ambrosio – Italy for Weddings è presente per sostenere i suoi interlocutori e dare spazio al confronto e alla condivisione, in un’ottica di formazione sinergica che, ne siamo certi, porterà al mercato nazionale innumerevoli benefici, in attesa di poter ripartire con le consuete attività».