Italy at Hand, in Campania la 4° edizione dell’evento per il Mice













Si terrà in Campania, dal 16 al 18 novembre prossimi, la quarta edizione di “Italy at Hand”, l’appuntamento b2b per il mondo Mice, promosso dall’Enit e dal Convention Bureau Italia. Nel dettaglio sarà Napoli ad accogliere le sessioni B2B, le attività social e di team building; mentre una destinazione best-seller come Sorrento, affiancherà “rising star” come Salerno, Campi Flegrei, Ischia e Procida nell’ospitare le attività di post-tour, sottolineando la caratteristica dell’Italia di essere la multi-destinazione per eccellenza a livello mondiale.

E sebbene Italy at Hand manterrà lo stesso format che ne ha decretato il successo nelle prime tre edizioni, inizia il processo evolutivo dell’evento che si concretizzerà anche con l’aumento del numero dei partecipanti.

L’evento si articolerà infatti, come di consueto, in 3 giorni di networking caratterizzati da una sintesi ideale tra business e intrattenimento, tra 40 dei migliori supplier Mice italiani e 55 buyer internazionali di alto profilo –contro i 45 buyer e 35 supplier delle precedenti edizioni – negli oltre 1.200 appuntamenti B2B previsti in programma.

I supplier italiani operanti nel Mice interessati ad avere maggiori informazioni su modalità e tariffe di partecipazione, possono inviare una mail a [email protected].