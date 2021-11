Italo rinnova la partnership con American Express













American Express e Italo rinnovano la loro partnership ed ampliano i benefici offerti ai propri clienti, in particolare alle Pmi. Infatti con l’accordo rinnovato, da un lato si arricchisce il programma fedeltà Italo Più, con nuovi vantaggi esclusivi per i titolari di Carta Italo American Express; dall’altro lato entra a far parte della partnership anche il portale Italo Impresa, interamente dedicato alle piccole e medie imprese e partita IVA, introducendo importanti novità e offerte vantaggiose per garantire le migliori soluzioni per i viaggi di lavoro.

Il programma Italo Impresa, studiato per le Pmi e partita Iva, prevede infatti benefici esclusivi per i titolari di una Carta American Express per le spese di business. La registrazione al portale è gratuita e gli iscritti hanno la possibilità di viaggiare con sconti fino al 50% sulle tariffe Business, gestendo autonomamente ed in modo semplice le fatture. Inoltre, acquistando biglietti in tariffa Flex negli ambienti Comfort, Prima e Club Executive, Italo restituisce un cashback del 40% che potrà essere immediatamente usato per l’acquisto di altri biglietti Italo Impresa. Grazie alla partnership fra American Express e Italo, i Titolari di una Carta American Express per le spese di business, che si iscriveranno per la prima volta al portale Italo Impresa, avranno diritto a un cashback aggiuntivo del 5%, 6% o 7% in base alla Carta Verde, Oro o Platino American Express, valido nei sei mesi successivi alla registrazione.

Il rinnovo della partnership tra le due aziende porta anche un arricchimento dei benefici del programma Italo Più, riservato ai possessori della Carta Cobrand Italo American Express. Oltre all’iscrizione automatica al Club Membership Rewards®, con cui si accede al programma e che consente di accumulare 1 punto per ogni euro di spesa con Carta, i titolari avranno diritto a 4 accessi annuali alle Lounge Italo Club, dove disponibili, potendo estendere il privilegio anche ai propri compagni di viaggio grazie agli altri voucher concessi. Con la Carta Italo American Express sarà poi offerto un upgrade gratuito di ambiente ogni 5 acquisti di biglietti Italo e, nelle stazioni in cui il servizio è disponibile, si avrà accesso preferenziale al Fast Track, dietro presentazione del titolo di viaggio accompagnato dalla Carta. Speciali bonus punti Italo Più sono inoltre riservati ai titolari di una Carta, pari al 20% di punti in più per l’acquisto di biglietti in tariffa Flex per viaggiare in tutti gli ambienti. Sarà possibile, inoltre, ottenere un bonus pari a 4500 Punti Membership Rewards a fronte di una spesa di 7.000 euro in un anno con la Carta Italo American Express, da poter utilizzare per richiedere successivamente biglietti premio gratuiti di Italo.

Infine è bene ricordare che i titolari di Carta Italo American Express, a partire dal 15 settembre 2021, accedono di diritto anche al livello Premium del programma Italo Più, che aggiunge ulteriori benefici a quelli già citati per avere extra punti, upgrade di ambiente e addizionali accessi alle Lounge Italo Club.