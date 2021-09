Italo rinnova il programma fedeltà con i livelli Premium e Platinum













Tempo di restyling e implementazioni per il programma Fedeltà Italo Più: sono stati, infatti, inseriti nuovi livelli (Premium e Platinum) che si aggiungono ai precedenti Base e Privilege, per consentire ai clienti fidelizzati del vettore ferroviario di raggiungere più in fretta i benefici riservati.

Inoltre, il programma Italo Più si arricchisce e velocizza l’ottenimento di punti fedeltà per raggiungere biglietti premio gratuiti, che possono essere richiesti anche con 1.000 punti.

Crescono anche i benefit associati ai vecchi ed i nuovi livelli, come gli accessi gratuiti al Fast Track Italo in stazione (per accedere più velocemente al proprio treno), l’upgrade di ambiente gratuiti, gli ingressi nelle Lounge Italo Club (per attendere l’arrivo del proprio treno con tutti i comfort del caso come wi-fi, bevande, snack, quotidiani).

Il nuovo livello Premium si raggiunge con soli 1.000 punti e garantirà ai viaggiatori da subito 2 accessi gratuiti al Fast track Italo in stazione, un bonus extra del 5% di punti per i propri viaggi e 2 upgrade gratuiti di ambiente a bordo treno. All’ottenimento di 6.000 punti, si passa al livello Privilege, livello esclusivo già presente che garantisce accessi Fast Track, ingressi in Lounge e Upgrade di ambiente oltre che un bonus extra del 10% di punti per ogni viaggio così da accelerare il raggiungimento dei biglietti premio gratuiti.

Mentre il livello Platinum, il più esclusivo, è stato pensato per i viaggiatori che raggiungono i 15.000 punti. I clienti Platinum avranno benefici quali accessi gratuiti illimitati al Fast track, upgrade gratuiti a bordo treno illimitati, ingressi gratuiti nelle Lounge illimitati, oltre che un bonus extra del 20% di punti per i propri viaggi ed uno sconto del 10% in fase di acquisto (per viaggi in Club e Prima in tariffa Flex).

Un programma rinnovato per consentire ai passeggeri di accumulare punti fedeltà più velocemente, grazie ai propri viaggi. Italo continua a porre i propri clienti al centro della sua strategia, offrendo servizi di qualità e sicuri, implementando costantemente le iniziative volte a tutelare la salute delle persone: da ricordare che Italo è la prima compagnia ferroviaria ad aver installato su tutti i propri treni i filtri Hepa (gli stessi degli aerei) che consentono un ricambio d’aria costante ogni 3 minuti.