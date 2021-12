Italo potenzia la tratta Milano-Roma con il marchio Mi-Ro













Il 2 dicembre scorso Italo – con l’avvicinarsi del nuovo orario invernale in vigore dal 12 del mese – ha reso operativi gli ultimi quattro treni Italo Evo, portando a 51 il totale dei treni in flotta (25 Agv e 26 Evo). Più treni, ovvero un maggior numero di collegamenti giornalieri, che coprono più tratte e implementano le frequenze sulle direttrici già servite.

Da domenica 12 dicembre, infatti, diventano 116 i viaggi quotidiani effettuati dalla compagnia ferroviaria, che fra le novità del cambio orario vede i nuovi collegamenti per Genova, i viaggi diretti fra Udine e Milano, l’aumento dei servizi per il sud e un forte investimento sulla linea Milano-Roma, principale tratta italiana soprattutto per la clientela business, che può contare adesso su 64 servizi al giorno.

Di queste 64 tratte giornaliere – circa una ogni 20 minuti nelle ore di punta – 32 sono no stop (senza fermate intermedie). Cresce poi l’importanza della stazione di Milano Rogoredo servita con 39 servizi di cui 19 no stop.

Per chi viaggia tra Milano e Roma, l’azienda lancia il nuovo marchio Mi-Ro, pacchetto esclusivo all’insegna del caring e del comfort: il viaggio inizia in stazione, dove si avrà la possibilità di essere accolti nelle Lounge Italo Club presenti sia a Roma che a Milano; qui i clienti potranno godere di colazione con prodotti freschi di pasticceria, light lunch e aperitivo, offerti dal personale di servizio. Sempre in stazione, oltre al Fast Track (accesso prioritario ai binari) che diventa accessibile a tutti coloro che viaggiano fra Roma e Milano, Italo ha adibito desk prioritari anche in prossimità dei binari per gestire le esigenze last minute dei passeggeri.

«Con l’Alta Velocità, viaggiare fra Roma e Milano, anche in giornata, è diventata una consuetudine; nonostante l’ultimo periodo complicato per via della pandemia, è per noi motivo d’orgoglio lanciare una simile offerta con i più alti standard di sicurezza, qualità e servizio – dichiara Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo – Puntiamo, quindi, sul rilancio del nostro Paese continuando a investire per i nostri clienti».

Una volta saliti a bordo si potrà godere dei servizi erogati: sui treni no stop, ad esempio, c’è il nuovo servizio colazione per i viaggiatori di Prima e Club Executive, con croissant e prodotti freschi di pasticceria, oltre al caffè espresso; l’offerta verrà arricchita anche nella fascia pomeridiana con il servizio di aperitivo con pizzette e bollicine dei migliori brand italiani.

«Ogni giorno uomini d’affari, studenti, turisti e intere famiglie si spostano tra Roma e Milano. Abbiamo studiato questo pacchetto Mi-Ro per raggiungere ogni tipologia di viaggiatore, dando non solo modo di scegliere l’orario preferito ma anche di usufruire di servizi dedicati, rendendo confortevole l’arrivo in stazione e la permanenza a bordo treno – commenta Fabrizio Bona, chief commercial officer di Italo – Un nuovo modo di viaggiare, una vera “evoluzione della specie”, come recita il nuovo claim».

Per presentare il nuovo servizio, è partita una campagna di maxi affissioni nelle stazioni di Roma e di Milano, supportata da nuovi spot radio e tv.

Gli investimenti di Italo in treni, collegamenti e servizi vanno di pari passo con quelli per la sicurezza: tutte le carrozze sono dotate di filtri Hepa, gli stessi degli aerei, in grado di effettuare un completo ricambio d’aria ogni 3 minuti. Un investimento di circa 50 milioni di euro per equipaggiare tutta la flotta.