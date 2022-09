Italo potenzia i servizi di welfare per dipendenti e familiari

In costante crescita l’offerta di servizi di welfare aziendali di Italo, grazie anche all’introduzione della banca ferie solidali e al progetto di supporto psicologico: prende il via, infatti, il 24 settembre la prima sessione di autodifesa a Roma, che verrà poi replicata a Napoli e Milano. Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ultimo training a Roma. Un’opportunità per le tante donne presenti nei nuclei familiari dei dipendenti della compagnia ferroviaria. Mentre il prossimo 15 ottobre sarà la volta della giornata dedicata alle manovre di disostruzione, ovvero le tecniche utili nella vita di tutti i giorni per fronteggiare eventuali emergenze.

Si rafforza così l’impegno di Italo nel mondo della sostenibilità secondo le tre dimensioni Esg: ambientale, sociale e di governance. Particolare attenzione è rivolta alle iniziative di carattere sociale, che nascono per le persone all’interno di Italo e sono poi estese all’intera comunità: a tal proposito la società ha deciso quindi di lanciare questi nuovi progetti dedicati alle famiglie dei suoi dipendenti, inaugurando delle giornate di training volte a formare e sensibilizzare i partecipanti. Le sessioni saranno incentrate su due temi principali: autodifesa per le donne e manovre di disostruzione.

Per quanto riguarda il primo percorso, quello sull’autodifesa al femminile (inaugurato lo scorso 8 marzo fra le dipendenti, che hanno risposto in maniera entusiasta alla proposta aziendale), Italo ha organizzato quattro giornate di formazione: la prima il 24 settembre a Roma, poi l’1 ottobre a Napoli, il 15 ottobre a Milano per terminare il 25 Novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, di nuovo a Roma.