Italo inaugura il nuovo quartier generale di Roma













Una nuova sede smart e hightech per Italo, che ha trasferito il suo head quarter in Via Casilina 1, dopo quasi 10 anni dalla partenza del primo treno Italo dalla banchina di Napoli, il 28 aprile 2012.

La progettazione della nuova sede nasce dalla volontà di acquisire nuovi spazi e di racchiudere in un unico ambiente la vision e la mission aziendale, realizzando così uffici sostenibili, digitali, eleganti e pensati a misura dei dipendenti.

La sostenibilità è evidenziata sin dal primo accesso nella hall, il punto di incontro e accoglienza studiato per immergersi nel mondo di Italo: un modellino irrompe con eleganza nell’ambiente, sullo sfondo di un giardino verticale.

Il rispetto della sostenibilità ambientale è stato uno dei pilastri della progettazione degli spazi della nuova sede, curata dalla società eFm che ha curato gli ambienti naturali interni ed esterni, con l’allestimento di giardini e terrazze sia per i momenti di svago, sia come supporto alle aree operative, per sottolineare gli effetti benefici che gli ambienti green hanno sulla produttività dell’individuo.

Altra scelta dell’azienda è stata quella di avviare un processo di dematerializzazione degli archivi, per limitare l’utilizzo di carta e privilegiare la digitalizzazione. Per incentivare poi la diffusione della mobilità elettrica, inoltre, nel parcheggio aziendale sono disponibili i punti di ricarica per i veicoli elettrici.

C’è poi la sala operativa, progettata per essere visibile dall’esterno grazie alle vetrate trasparenti e funzionale al lavoro quotidiano. Questo spazio ospita anche un’area risto/relax per permettere di gestire lo stress nei momenti di gestione straordinaria, senza lasciare la postazione.

La tecnologia negli uffici è supportata dalla rete 5G: i ledwall di ultima generazione, infatti, sono dedicati agli spazi operativi; i display led multifunzionali sono presenti nella hall e nella sala dedicata al consiglio di amministrazione; i videoproiettori, le lavagne digitali e i display touch sono a disposizione nelle sale riunioni e nelle aule di formazione. Inoltre, i nomi delle numerose sale riunioni (Diversity, Resilience, Quality, Experience, Engagement, Inclusion, Satisfaction, Communication, Accountability, Compliance, Green e Safety) vogliono richiamare i valori fondanti di Italo.

La vasta area ristoro per i dipendenti è suddivisa in tre zone: una zona informal meeting per brevi incontri; un’area relax con arredi morbidi e un tavolo da ping pong convertibile; e area break dinamica attrezzata con mobili-cucina comprensivi di elettrodomestici. Nelle aree ristoro presenti ai piani, invece, sono state installate delle vending machine customizzate con i colori aziendali, provviste di un sistema di monitoraggio dei consumi per personalizzare e gestire il rifornimento a distanza.