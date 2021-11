Italo debutta a Genova nella stagione invernale













Importanti novità in casa Italo, sia per quanto riguarda il network che le frequenze, con l’imminente cambio orario ferroviario (si passerà alla stagione invernale) in vigore dal prossimo 12 dicembre.

Innanzitutto, diventeranno 116 i servizi giornalieri, in aumento rispetto ai 104 odierni. La novità più importante? Riguarda l’arrivo di Italo alla stazione di Genova, che sarà così collegata a Milano, Roma e Napoli con due servizi no-stop quotidiani.

Novità rilevanti anche per la trasversale del nord-est, con l’avvio dei servizi fra Udine e Milano. Lungo la Venezia-Milano i collegamenti quotidiani saranno inoltre aumentati da 14 a 16 e 2 di questi prolungati verso Treviso, Conegliano, Pordenone e Udine.

I cittadini friulani avranno anche la possibilità di raggiungere meglio il sud, grazie al prolungamento fino a Salerno del treno in partenza alle 7.27 verso Roma e Napoli. Confermati i restanti 14 servizi sulla linea Venezia-Milano, con ottimizzazione degli orari delle partenze e rafforzamento della presenza di Italo sul Garda: passano infatti da 7 a 9 i collegamenti su Desenzano e restano confermati quelli su Peschiera.

Rinforzati anche i collegamenti tra Venezia e la Capitale – di cui alcuni prolungati su Napoli e Salerno – che diventeranno 20. Dei 6 nuovi collegamenti ce ne saranno 3 da Venezia verso sud e altri 3 da Roma verso Venezia. Inoltre, ci sarà un nuovo prolungamento su Napoli. Sempre in Veneto, confermata l’offerta su Verona, con 10 collegamenti quotidiani.

Aumentano anche i servizi no-stop tra Roma e Milano, con 32 viaggi giornalieri (uno ogni ora con rinforzi nelle ore di picco). Due di questi treni verranno prolungati su Caserta.

Lungo la direttrice Torino/Milano-Napoli/Salerno, Italo conferma invece 26 servizi al giorno (uno ogni ora) inserendo alcune novità orarie volte a soddisfare le esigenze dei viaggiatori. Ma c’è anche tanto sud nella strategia Italo: passeranno da 4 a 6 i servizi giornalieri per la Puglia, mentre sono confermati i collegamenti con le stazioni di Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie e Molfetta.

Aumentano le corse per la Calabria, da 4 a 6 al giorno, e sono confermati i collegamenti con le stazioni di Agropoli Castellabate, Vallo della Lucania, Sapri, Maratea, Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo-Pizzo, Rosarno e Villa San Giovanni.

Italo punta molto anche sulla stazione di Napoli Afragola, che a partire dal 12 dicembre sarà servita da 30 collegamenti rispetto agli attuali 18, con partenze verso Roma e Milano soprattutto durante la fascia mattutina e di metà giornata.