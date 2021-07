ItaliaRimborso premiata come azienda d’eccellenza nei risarcimenti aerei













Premio Le Fonti Awards come “Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Litigation Funding Settore Turistico” per la startup tutta italiana ItaliaRimborso, dopo aver superato una lunga fase di analisi.

Ecco la motivazione: “Per essere un’eccellenza in forte crescita, specializzata nel campo dei rimborsi e risarcimenti da disservizi aerei a beneficio dei passeggeri, fornendo loro assistenza legale gratuita. Risposta immediata e innovazione tecnologica sono i valori che hanno permesso alla realtà di essere un punto di riferimento all’avanguardia e di conquistare il proprio settore in Italia”.

«Questo premio attesta il valore del lavoro che svolgiamo quotidianamente al servizio di tutti coloro i quali scelgono l’aereo come mezzo per spostarsi e che, purtroppo, incappano loro malgrado in disservizi come il volo cancellato, il ritardo aereo, il negato imbarco o in problemi coi bagagli – ha commentato Felice D’Angelo, ceo di Italia Rimborso – La nostra scelta di puntare su un servizio digitale intelligente, sulla formazione continua del personale e sulla ricerca di soluzioni rivoluzionarie, direi pionieristiche, ha convinto la giuria, che ringraziamo, a darci fiducia. Le Fonti Awards rappresenta per tutti noi uno stimolo per proseguire con convinzione sulla strada che abbiamo tracciato e che, finora, anche nel periodo di lockdown ci ha consentito di aiutare i passeggeri aerei a tutelare i propri diritti, agevolandoli nella richiesta di rimborsi e indennizzi previsti da specifiche normative nazionali e comunitarie, diventando veri e propri punti di riferimento in Italia e non solo. Non ci fermeremo certamente qui, abbiamo una precisa strategia di sviluppo e di crescita che, ci auguriamo, ci porterà ancora più lontani».

La cerimonia di consegna degli awards tra decine di altre aziende si è tenuta presso il Museo Diocesano di Milano, location nel centro del capoluogo lombardo, di fronte a una platea di ceo e top executive delle imprese di settore.