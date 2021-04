Italianway propone le tariffe assicurate per gli affitti brevi estivi













Per l’estate Italianway propone una tariffa assicurata per gli affitti brevi che costa meno di quella flessibile e include una polizza Europ Assistance Italia a beneficio dei viaggiatori che, prenotando sul portale scelgono di proteggere il proprio soggiorno anche dai rischi legati al Covid, senza spese aggiuntive.

«Dopo i costi legati ai protocolli di pulizia e sanificazione che ci siamo assunti a partire dal primo lockdown dello scorso anno, abbiamo raccolto le istanze dei viaggiatori, a partire proprio da quelli che abbinano lavoro e relax, e che si rivolgono a un operatore professionale come noi perché cercano sicurezza – spiega l’ad Marco Celani – Sul portale italianway.house si possono prenotare al momento 445mila notti in oltre 1550 tra case, ville, chalet, dammusi e residenze d’epoca, con tariffe di vendita da 49 a 2.000 euro a notte e abbiamo deciso di farci carico anche dei costi di un’assicurazione che protegga il soggiorno e la tariffa pagata al momento della prenotazione, non solo da casi imprevisti di varia natura che vanno dal licenziamento alle calamità naturali ma soprattutto dall’incognita Covid: concretamente vuol dire che, in caso di contagio, la prenotazione viene rimborsata al viaggiatore».

La partnership tra Italianway e Europ Assistance Italia prevede una copertura annullamento che permette di cancellare la prenotazione anche per cause legate al Covid-19 che abbia colpito direttamente l’assicurato e/o i familiari conviventi o il compagno di viaggio.

«La partnership con Italianway è un altro importante passo che conferma il nostro impegno per una ripartenza del mercato del turismo, visto e considerato anche che il modo di viaggiare degli italiani sta cambiando e la sensibilità verso soluzioni per la protezione del viaggio è decisamente aumentata», aggiunge Fabio Carsenzuola, ceo di Europ Assistance Italia.

La compagnia di assicurazioni, in un recente sondaggio su un campione di 5.000 viaggiatori, ha evidenziato che più della metà degli intervistati è interessato a servizi aggiuntivi per proteggere le vacanze: se prima della pandemia il 52% prenotava soggiorni economici ma non cancellabili, oggi solo il 13% sarebbe disposto a farlo.

La soluzione proposta si sposa bene con l’attuale trend dell’holiday working. Le imminenti riaperture e la fiducia nel green pass hanno generato ottimismo che si è tradotto in prenotazioni: «A partire da martedì 13 aprile abbiamo registrato un incremento del volume di prenotazioni giornaliere del 33%, con picchi di 80mila euro al giorno», sottolinea Celani.

Il Centro Studi Italianway mette in evidenza che, a oggi, il 35% delle 43mila notti prenotate (rispetto alle 445mila notti attualmente prenotabili) dal primo gennaio al 15 aprile 2021 ha come finalità l’holiday working: la durata media dei soggiorni è di 19 notti con un budget medio messo in campo pari a 3.243 euro per l’intero soggiorno, corrispondente a una tariffa media di 170 euro a notte.

Le tariffe dei soggiorni già prenotati con questa specifica finalità vanno da 49 euro a notte a 2.000 euro a notte e hanno una finestra di prenotazione di circa 4 mesi (si prenota con 4 mesi di anticipo rispetto al soggiorno) scegliendo tariffe flessibili e rimborsabili. Il numero medio di persone per soggiorno è 3,9 ma si arriva fino a nuclei di 12 persone per ville o prenotazioni multiple (strutture con più case nello stesso ambito).

Le destinazioni più prenotate esulano dalle principali rotte turistiche consolidate; sono isolate e raggiungibili in auto o traghetto. Vincono le mete in cui è possibile prenotare case fuori dai centri storici, ma con tutti i servizi facilmente raggiungibili, come Termoli (Molise), Muravera (Sardegna), Monopoli, Castellana Grotte e Lecce in Puglia; Sirolo nelle Marche, Marone sul Lago di Iseo; il Bormiese e Valdisotto in Lombardia; Andora e Sanremo in Liguria; Avola, in provincia di Siracusa e Lampedusa. Su tutte svetta la Costa Smeralda.