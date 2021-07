Italianway, entrano in portfolio 70 alloggi a Milano Cadorna













Un giro d’affari record di 12 milioni di euro negli affitti brevi – Italianway dal primo gennaio a oggi ha superato il valore delle prenotazioni lorde del 2019 – e l’ingresso in portfolio di un immobile a Milano Cadorna, che rafforza ulteriormente la posizione dell’azienda nel capoluogo lombardo.

L’azienda prende in gestione un intero immobile in zona Milano Cadorna con 70 alloggi da locare tramite modalità affitti brevi secondo il modello Italianway che, tra tasso di occupazione e tariffe, massimizza la redditività per il proprietario grazie agli oltre 70 canali di distribuzione della piattaforma.

«La struttura, situata in un contesto strategico sia per la posizione centrale che per i collegamenti, verrà completamente riqualificata e arredata, con un importante progetto di home staging ad opera del Team di architetti Italianway calibrato proprio sulla formula degli affitti brevi – annuncia l’ad Marco Celani – Un progetto pensato per tornare ad accogliere viaggiatori business e più in generale city user attratti da fiere ed eventi sportivi e culturali. Nell’ultimo anno e mezzo la pandemia ha determinato l’uscita di immobili dal mercato degli affitti brevi verso il tradizionale 4+4 o verso formule più opache e c’è bisogno di nuovo prodotto perché il mercato ci sta dicendo che nei prossimi mesi il volume dei viaggiatori aumenterà sensibilmente».

E, sempre a Milano, grazie alla start up appena lanciata Buytorent per la compravendita di case già messe a reddito tramite locazioni brevi, Italianway ha attivato in poche settimane un giro d’affari di circa 1,5 milioni di euro con le prime vendite.

«In poche settimane tramite Buytorent abbiamo venduto ben tre immobili a Milano già messi a reddito con gli affitti brevi tramite il circuito Italianway per un giro d’affari di circa 1,5 milioni di euro – spiega ancora Celani – Un servizio molto apprezzato dagli oltre 130 partner che sono entrati nel nostro network e con i quali condividiamo il nostro modello che va dalla piattaforma che abbiamo sviluppato internamente e ci consente prenotazioni dirette al primo software proprietario italiano, sempre sviluppato internamente, che gestisce end to end l’intero ciclo di vita del valore del vacation rental: dalla pubblicazione online multi canale dell’appartamento, alle gestione degli incassi, prenotazioni, check in/check out, fatturazione elettronica, cedolare secca, imposta di soggiorno, report, pulizie e manutenzioni degli appartamenti e tanti altri servizi».