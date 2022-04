Italianway e Destination Italia insieme per l’incoming high spender













Destination Italia ed Italianway siglano un accordo strategico che permetterà alla travel tech di entrare nel mercato degli affitti brevi, rispondendo alle nuove esigenze dei viaggiatori.

In nome dell’incoming italiano, si uniscono così nell’offerta le due realtà che contano, da una parte una clientela di oltre 1000 tour operator internazionali, e dall’altra ben 2.500 strutture dell’extralberghiero tra case, ville, chalet, trulli, dammusi e residenze d’epoca, selezionati con cura in tutta Italia da Italianway e prenotabili da una a trenta notti.

L’accordo tra la traveltech Destination Italia e la proptech Italianway contribuirà ad arricchire ed ampliare l’offerta di viaggio in Italia indirizzata a turisti internazionali di fascia medio-alta, famiglie, globetrotters, nomadi digitali, holidayworkers e viaggiatori business interessati a soggiornare in una casa nel Belpaese.

L’accordo strategico nasce in un momento in cui i turisti high spender internazionali sono sempre più attratti dalla possibilità di soggiornare nel Belpaese, oltre che in strutture alberghiere di lusso, anche in case, ville, chalet, trulli, dammusi e residenze d’epoca riqualificate all’insegna dell’italian style. Una soluzione che gli permette esperienze più immersive nel contesto locale.

«Siamo molto lieti di aver sottoscritto questo accordo con Italianway – ha detto Dina Ravera, presidente di Destination Italia – e di aver integrato i loro asset under management nella nostra offerta, implementando così il nostro portfolio delle strutture ricettive a disposizione dei nostri Clienti internazionali high spender».

Gli fa eco Marco Celani, amministratore delegato di Italianway: «Siamo sicuri che la possibilità di promuovere i nostri alloggi attraverso l’ampia rete di Destination Italia ci consentirà di far apprezzare ulteriormente le nostre destinazioni e di soddisfare la domanda di un pubblico straniero, sempre più desideroso di immergersi in contesti local in modo sicuro e sostenibile».

Destination Italia è una società italiana di incoming di qualità e turismo esperienziale per tour operator e agenzie di viaggio internazionali. Italianway è il primo operatore sul mercato italiano degli affitti brevi per numero di case contrattualizzate (circa 2500), destinazioni coperte (oltre 280) e notti prenotabili complessivamente (715mila).