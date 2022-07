Italiani e caro vacanze: budget in crescita, ma senza debiti













Italiani disposti a spendere fino al 20% in più per le proprie vacanze, ma con maggiore responsabilità per tutte le voci di spesa: è il quadro tracciato da Kruk Italia, società esperta di credito, che ha analizzato i dati di un’estate bollente sul versante dei costi, sulle situazioni di debito e sul caro vacanza che incombe su gran parte degli italiani intenzionati a effettuare un periodo di relax.

Il sondaggio ha puntato a scoprire se gli italiani sono disposti ad aumentare il budget per le ferie estive. Ebbene il rialzo dei prezzi non sembra intimorire la gente, tanto che il 60% dei rispondenti ha già messo in conto di spendere 500 euro in più rispetto al 2021 e il 33% dichiara di aver scelto comunque un viaggio piuttosto caro (oltreoceano/all inclusive) per concedersi una vacanza dotata di ogni comfort, dopo due anni di immobilità e rinuncia forzate a causa della pandemia.

La buona notizia è che il 90% dei rispondenti al sondaggio ha affermato che non sarebbe mai disposto a indebitarsi per andare in vacanza, piuttosto preferirebbe rimanere a casa durante le ferie. E, nonostante le vacanze estive si siano rivelate più care quest’anno, il 59% ha ammesso di aver pianificato le ferie con mesi di anticipo per evitare di spendere troppo con un’organizzazione dell’ultimo minuto. In più, ben il 77% degli utenti, in base alla meta prescelta per le vacanze, comparano i prezzi di trasporti, strutture ed escursioni a caccia delle offerte migliori, per realizzare il viaggio dei loro sogni ma a un prezzo accessibile e senza intaccare pericolosamente le proprie finanze.

«I dati sono incoraggianti – ha commentato Simona Scarpa, district manager Italy di Field Structure Kruk Italia – perché le persone dimostrano di essere consapevoli di quanto sia importante avere contezza della propria disponibilità economica e gestire con attenzione questo tipo di spese, soprattutto in un momento di rialzo dell’inflazione, in cui sta diventando tutto più caro».

Il sondaggio conferma inoltre che la meta prediletta per quest’estate è il mare, scelto dal 66% dei rispondenti, complice forse anche la voglia di totale relax, dopo lo stress da Covid-19.

Dunque, quanto si spenderà per le tanto attese vacanze? Il 73% dichiara di aver stimato un budget compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro, prevedendo anche di concedersi alcuni sfizi, in particolare qualche pasto in più al ristorante, rispetto alla quotidianità (64%), seguiti da attività sportive ed escursioni (16%) e dagli affitti di ombrelloni e lettini (11%).

Come fare quindi a prenotare le ferie senza rendere bollente il portafogli? Kruk suggerisce di continuare a seguire la via del buon senso e consiglia un metodo per calcolare quanto si ha a disposizione se non si è risparmiato un tesoretto prima: si tratta del sistema 50/30/20, che consiste nel dividere le voci di costo in spese essenziali (affitto, bollette, cibo), spese superflue (tempo libero) e risparmi (l’accantonamento per gli imprevisti importanti).

«Inutile dire che le vacanze rientrano tra le spese superflue – osserva Scarpa – e quindi per fare un esempio concreto su uno stipendio di 1.500 euro netti mensili, si possono calcolare 450 euro che poi vengono inevitabilmente erosi da qualche vizio e sfizio per diventare circa 300 euro effettivi. La stima di costi per una settimana al mare in Italia nell’estate 2022 può essere di 1.500 euro a persona. Considerando che in media si spendono 25 euro al giorno per l’affitto di sdraio e ombrellone e il costo medio settimanale per un alloggio è di 1.200 euro, a cui si aggiungono circa 40 euro di cene. Quindi se non si è risparmiato, in particolare per questa estate che presenta rincari significativi anche nel comparto turistico, è meglio attendere e prevedere di accantonare una parte di quel 30% di spese superflue nei prossimi mesi, per potersi godere le vacanze senza andare ad intaccare i risparmi, cioè quel 20% delle nostre entrate che servono per gli imprevisti importanti».