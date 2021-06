Italiani alle Maldive, un dossier per il rilancio della destinazione













Pubblicato dall’Ambasciata d’Italia a Colombo il dossier “Gli italiani alle Maldive“, un vero e proprio focus su una delle destinazioni più gettonate dai nostri turisti, con informazioni utili sulla connettività dall’Italia, i principali resort per l’ospitalità, la “vita sott’acqua” con le varie opportunità di diving, e ancora i piccoli stati in via di sviluppo e gli obiettivi per la stagione 2021.

Oltre 60 pagine di dettagliate analisi sulle eccellenze turistiche delle Maldive, disamina statistica sull’escalation delle presenze italiane e altre curiosità, e ancora interviste al ministro del Turismo della Repubblica delle Maldive, Abdulla Mausoom, al managing director di Maldives Marketing & PR Corporation, Thoyyib Mohamed, a Massimo Tocchetti, presidente di Aigo e rappresentante di Mmprc per l’Italia, a Pier Ezhaya presidente di Astoi, oltre a testimonianze e commenti dell’industria turistica italiana. Un utile strumento di consultazione realizzato dal team dell’ambasciata italiana nello Sri Lanka e nelle isole Maldive.

La pubblicazione si può richiedere direttamente a Mmprc Italy c/o AIGO.