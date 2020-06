Italian Travel Workshop, 1.000 incontri virtuali per l’esordio di Comitel

Grande successo per la prima edizione del wokshop online Itweb (Italian Travel Workshop), realizzato dall’8 al 12 giugno. Sono stati selezionati con particolare cura 40 buyers internazionali provenienti da tutti i continenti, che hanno incontrato online 50 sellers italiani, seguendo un’agenda con appuntamenti prefissati della durata di 20 minuti ciascuno.

Sono stati realizzati circa 1.000 appuntamenti che, in base ai feedback ricevuti dai buyers e dai sellers, sono risultati essere molto interessanti ed utili per allacciare nuovi contatti di lavoro, e produrranno sicuramente importanti risultati.

La Comitel ha lavorato su questo progetto per oltre un anno, mettendolo in cantiere molto prima dell’emergenza Covid e senza pensare che l’evento avrebbe avuto luogo in un momento in cui, a causa della crisi sanitaria in atto, sarebbe stato praticamente impossibile realizzare normali incontri b2b.

L’organizzazione di Itweb ha richiesto un lavoro notevole sia per la programmazione che per la realizzazione dell’evento da parte dello staff, che ha garantito assistenza personale a tutti gli attori dell’evento; l’impegno e le forze profuse sono stati ampiamente ripagati dai risultati ottenuti, che porteranno alla realizzazione di una seconda edizione a gennaio 2021.