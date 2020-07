Italian Mission Awards, serata di gala il 14 settembre

Nuova data per gli Italian Mission Awards 2020. La 7ª edizione della manifestazione che premia il business travel si terrà a Milano il 14 settembre negli spazi di Superstudio Più.

«Quest’anno la manifestazione ha subito due posticipi ma non ci siamo arresi dichiara Paola Mighetto, direttrice editoriale di Newsteca – Abbiamo ideato il percorso digital Road to Ima per mantenere alta l’attenzione sull’evento e stiamo lavorando affinché la serata di gala sia memorabile, ben consci che le persone oggi hanno bisogno di sicurezza. L’evento assume anche un significato più ampio: l’economia deve ripartire. Le voci di costo legate degli eventi aumentano ma vogliamo vederle come un investimento volto a dimostrare ai protagonisti della serata e a noi stessi che una nuova normalità è possibile».

La manifestazione ambisce a radunare 300 rappresentanti del settore business travel. Amministratori delegati, country manager, travel manager di primarie imprese del settore dei viaggi d’affari nel mercato italiano si daranno appuntamento per una serata dedicata al business e al networking.

Quest’anno debuttano I Corti di Viaggio. Tre premi aperti a chiunque voglia condividere in forma di racconto o poesia, o attraverso uno scatto fotografico, le proprie esperienze ed emozioni legate a un viaggio fatto per lavoro o per vacanza. Le opere migliori sono state selezionate da una giuria composta da giornalisti e professionisti della travel industry e della comunicazione, e prima di ricevere il premio verranno interpretate sul palco da attori professionisti.

Infine, una novità riguardante i premi. La giuria ha decretato i vincitori delle 28 categorie che rappresentano il meglio tra i fornitori di alloggi, viaggi aerei, travel technologies, Tmc, destinazioni business, autonoleggio e relocation, oltre ai migliori talenti tra i team di viaggio con la categoria Travel Manager dell’anno.

Quest’anno sono state lanciate tre nuove categorie: “Miglior società di relocation”, che premia le società che per conto delle aziende gestiscono in outsourcing i trasferimenti all’estero dei dipendenti; “Miglior offerta di appartamenti per i viaggiatori d’affari”, che si rivolge alle realtà che propongono ai business traveller alloggi accessoriati, al posto delle tradizionali camere d’hotel; “Miglior offerta di soluzioni tecnologiche per la gestione dei viaggi d’affari”, che da quest’anno è stato esteso a tutto il mondo dei viaggi d’affari, in considerazione del fatto che le tecnologie rivestono ormai un ruolo fondamentale in ogni ambito, dalle agenzie di viaggio, ai gds, ai portali di prenotazione alle strutture alberghiere.