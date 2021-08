Italian Mission Awards, a settembre l’ottava edizione













Torna anche quest’anno l’appuntamento con l’industria del business travel italiano. Green pass alla mano, l’ottava edizione del premio Italian Mission Awards si svolgerà il prossimo 20 settembre all’Alcatraz di Milano. La scelta della location di quest’anno vuole incoraggiare il comparto degli eventi e degli spettacoli dal vivo.

Per quanto riguarda i viaggi d’affari, le ricerche di Gbta (Global Business Travel Association), partner della manifestazione, evidenziano che la domanda di trasferte è in costante crescita, però con limitazioni ai viaggi nazionali ed essenziali, a causa delle restrizioni governative. Il 52% degli intervistati riferisce che le politiche governative e le restrizioni continuano a impattare la capacità delle loro imprese di condurre importanti funzioni di business, come il networking, la ricerca di nuovi affari, la pianificazione e i convegni.

Durante la serata saranno consegnati 30 premi divisi in 10 macrocategorie tra: Trasporto aereo, Alberghi, Meeting ed eventi, Relocation, Società di autonoleggio, Travel technologies, Travel management company (Tmc), Destinazione di viaggio business e Travel manager.

Anche per questa edizione di Ima 2021 saranno premiati i racconti e gli scatti dei “Corti di Viaggio”, il premio letterario indetto dal 2020 e aperto ai viaggiatori, patrocinato dalla compagnia ferroviaria Italo.

Parteciperanno, inoltre, sponsor e partner, sostenitori della manifestazione, che consegneranno gli Awards ai vincitori, i travel manager del comitato di giuria, i travel manager candidati ai premi dedicati e quelli invitati dalla redazione Mission, tutti i fornitori del mondo business travel (aziende o singoli) che vorranno partecipare all’evento, giornalisti delle principali testate di settore.

L’evento non è dedicato solo ai candidati agli Awards, ma a tutti i player di mercato business travel.