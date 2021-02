Italian Mission Awards 2021, aperte le candidature













Dal 1° febbraio è possibile candidarsi all’ottava edizione degli Italian Mission Awards, il premio della casa editrice Newsteca dedicato al business travel. Per farlo basteràcompilare il questionario relativo alla categoria prescelta sul sito ufficiale del premio.

Lo scorso settembre la serata di gala di Ima, organizzata in presenza al SuperstudioPiù di Milano, ha visto la business travel industry incontrarsi nuovamente dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia, con 147 candidature ricevute, 30 premi consegnati e 230 persone che hanno preso parte alla cena di gala.

L’evento torna dunque nel 2021 con alcune novità, a cominciare dalle candidature: è stata ampliata la sezione delle Travel management company con la nuova categoria Miglior servizio di account management, per mettere in luce il ruolo di consulenti che le agenzie svolgono per i clienti. Ai travel manager viene proposto il nuovo premio Miglior servizio di duty of care per i viaggiatori d’affari, fondamentale per le aziende che fanno viaggiare i propri dipendenti.

Nella sezione “Alberghi“, nasce la nuova categoria Miglior luxury hotel per i viaggiatori d’affari, dedicata alle strutture più esclusive in Italia.

Infine, è stata introdotta la sezione “Meeting ed eventi” con due questionari: Migliori spazi per meeting e Migliori spazi per eventi. Rispetto allo scorso anno, la possibilità di candidarsi non sarà più limitata ai soli hotel, ma sarà estesa anche ad altre tipologie di location.

È cambiata anche la data di lancio delle candidature, aperte dal 1° febbraio al 31 marzo 2021. Successivamente la giuria si riunirà per valutare i questionari di candidatura e stabilire i vincitori. Una scelta a cui contribuiranno anche quest’anno i lettori di Mission – La rivista dei viaggi d’affari, che potranno votare i loro preferiti sul sito di Ima. Infine, la serata di gala si svolgerà a Milano il 20 settembre 2021, in una location che sarà svelata a breve.

Tra le conferme, invece, torna l’iniziativa I Corti di Viaggio: i lettori di Mission avranno tempo fino al 31 marzo per inviare il loro racconto, oppure una foto scattata durante un viaggio. Sono previsti tre premi: Miglior corto di viaggio di lavoro, Miglior corto di viaggio di vacanza, Miglior fotografo di viaggio. I racconti e le foto saranno presi in esame da una giuria formata da professionisti competenti e giornalisti esperti di viaggio. E i racconti vincenti saranno letti e premiati durante la serata di gala.

A breve saranno annunciati anche i nomi della giuria, composta da travel manager e buyer esperti, appartenenti a grandi aziende e multinazionali.