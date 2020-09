Italian Mission Awards 2020, tutti i premiati del business travel

Obiettivo raggiunto, in tutta sicurezza. “Ripartire insieme, si può!” è il segnale trasmesso all’industria del business travel dal palco della settima edizione di Ima, Italian Mission Awards, il premio di Newsteca dedicato ai viaggi d’affari, svoltasi al Superstudio Più di Milano.

Davanti ad un pubblico composto dai big player del comparto, tra fornitori e travel manager, la giuria ha premiato per la prima volta un fornitore della sharing economy (Airbnb, che ha ricevuto il riconoscimento per la migliore offerta di appartamenti per i viaggiatori d’affari), a dimostrazione di come proprio l’economia condivisa sia una delle nuove tendenze del corporate travel. Uno studio recente di Eurostat, infatti, ha rivelato come l’anno scorso il 21% dei cittadini europei tra i 16 e i 74 anni si è affidato a questo tipo di fornitori per cercare un alloggio. I nostri connazionali sono in linea con questa percentuale (21%), pur collocandosi a una certa distanza rispetto all’entusiasmo di Lussemburgo (46%) e Irlanda (34%).

Per qaunto riguarda le tmc, Italian Mission Awards 2020 ha posto l’accento sull’importanza di un servizio il più possibile tailor made e centrato sulla cura nei confronti dell’azienda cliente. “Un valore – si legge in una nota – che si traduce, per imprese e viaggiatori, anche nella possibilità di essere assistiti in maniera continuativa dagli addetti dei call center”.

Nel corso della serata, oltre a essere premiati gli operatori del settore turistico e i travel manager, sono stati assegnati i riconoscimenti per la prima edizione de I Corti di Viaggio, il “premio letterario” indetto dalla redazione della rivista Mission. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con il magazine Marcopolo TV e Italo Treno si è rivolta a chiunque volesse condividere le proprie esperienze ed emozioni legate a un viaggio di lavoro oppure leisure attraverso un racconto o uno scatto fotografico. Le opere migliori, selezionate da una giuria composta da giornalisti esperti di viaggio e scrittori, sono stati interpretati sul palco da un attore professionista.

Di seguito, tutti i vincitori di Ima 2020.

TRASPORTO AEREO

MIGLIOR COMPAGNIA AEREA PER I VIAGGIATORI D’AFFARI

Qatar Airways

MIGLIOR COMPAGNIA AEREA PER I VIAGGIATORI D’AFFARI – ROTTE VERSO L’EUROPA

Alitalia

MIGLIOR COMPAGNIA AEREA PER I VIAGGIATORI D’AFFARI – ROTTE VERSO ASIA E MEDIO ORIENTE

Cathay Pacific Airways Limited

MIGLIOR COMPAGNIA AEREA PER I VIAGGIATORI D’AFFARI – ROTTE VERSO L’AFRICA

Air France – KLM

MIGLIOR COMPAGNIA AEREA PER I VIAGGIATORI D’AFFARI – ROTTE VERSO LE AMERICHE

Delta Air Lines

MIGLIOR ECONOMY CLASS

Qatar Airways

MIGLIOR PREMIUM ECONOMY CLASS

Singapore Airlines

MIGLIOR BUSINESS CLASS

Singapore Airlines

ALBERGHI

CATENA ALBERGHIERA DELL’ANNO

Gruppo UNA

MIGLIOR HOTEL BUSINESS NEL NORD ITALIA

NH Milano Touring

MIGLIOR HOTEL BUSINESS NEL CENTRO E SUD ITALIA

B&B Hotel Palermo Quattro Canti

MIGLIORI SPAZI PER MEETING ED EVENTI, NORD ITALIA

Hilton Lake Como

MIGLIORI SPAZI PER MEETING ED EVENTI, CENTRO E SUD ITALIA

NH Roma Villa Carpegna

MIGLIOR OFFERTA DI APPARTAMENTI PER I VIAGGIATORI D’AFFARI

Airbnb

RELOCATION

MIGLIOR SOCIETÀ DI RELOCATION

Santa Fe Relocation – Italia

SOCIETÀ DI AUTONOLEGGIO

MIGLIOR SOCIETÀ DI AUTONOLEGGIO PER I VIAGGIATORI D’AFFARI

Hertz Italiana

SITI DI PRENOTAZIONE

MIGLIOR SITO DI PRENOTAZIONE DI SERVIZI DI VIAGGIO

Booking.com

TRAVEL TECHNOLOGIES

MIGLIOR OFFERTA DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA GESTIONE DEI VIAGGI D’AFFARI

SAP Concur

MIGLIOR SELF BOOKING TOOL

OneClick Travel (OCT) – Cisalpina Tours

MIGLIOR SISTEMA DI GESTIONE DELLE NOTE SPESE

CTMP Corporate Travel Management Portal – Frigerio

MIGLIOR SISTEMA DI REPORTISTICA

CWT AnalytIQs

MIGLIOR SOLUZIONE MOBILE PER I VIAGGIATORI D’AFFARI

BizTravel App

TRAVEL MANAGEMENT COMPANY

MIGLIOR TRAVEL MANAGEMENT COMPANY CON FATTURATO BT SOPRA I 40 MILIONI DI EURO

Gattinoni

MIGLIOR TRAVEL MANAGEMENT COMPANY CON FATTURATO BT SOTTO I 40 MILIONI DI EURO

Movida Viaggi Vacanze

MIGLIOR CALL CENTER/BTC

Gattinoni

DESTINAZIONI BUSINESS

MIGLIOR DESTINAZIONE BUSINESS

Abu Dhabi

TRAVEL MANAGER

TRAVEL MANAGER DELL’ANNO CON VOLUME DI SPESE DI VIAGGIO DA 0 A 1 MLN EURO ANNUI

Fiorenza Poli – Maschio Gaspardo

TRAVEL MANAGER DELL’ANNO CON VOLUME DI SPESE DI VIAGGIO DA 1 A 2 MLN EURO ANNUI

Federica Berto – Impresa Pizzarotti

TRAVEL MANAGER DELL’ANNO CON VOLUME DI SPESE DI VIAGGIO DI OLTRE 2 MLN EURO ANNUI

Mauro Zollet – Aptar Italia

TRAVEL MANAGER DELL’ANNO – MIGLIOR PROGETTO D’IMPLEMENTAZIONE DI TOOL/APP PER I VIAGGIATORI D’AFFARI

Arianna Filacchione – ENEL

I VINCITORI DE “I CORTI DI VIAGGIO”

MIGLIOR CORTO DI VIAGGIO DI LAVORO

“Varsavia. Fine riunione. Forza, 55 minuti e l’aereo parte!”, di Fulvio Origo

MIGLIOR CORTO DI VIAGGIO DI VACANZA/TEMPO LIBERO

“Roma-Venezia con amore”, di Christian Gonzales

MIGLIOR FOTO DI VIAGGIO

“Alba a NYC”, di Mario Alba