Italian Hospitality Collection, il booking estivo supera il 2019













Estate all’insegna del record di prenotazioni per Italian Hospitality Collection che ha registrato un livello di booking estivo superiore a quello del 2019, ultima estate pre Covid.

La sua collezione di cinque strutture tra mare, terme e montagna – Grotta Giusti Thermal Spa Resort, Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat e Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa in Toscana, Chia Laguna Resort in Sardegna e Le Massif Hotel & Lodge a Courmayeur in Valle d’Aosta – sta infatti registrando ottimi riscontri da parte di turisti italiani e stranieri.

Secondo Marcello Cicalò, group director of operations, «le prospettive per l’estate sono positive e, stando alle attuali richieste, possiamo ipotizzare risultati superiori al pre pandemia in termini di presenze, sia italiane, che straniere, dai diversi mercati».

Tra l’altro, guardando i principali trend turistici del 2022, l’Italia continua a essere la meta preferita per le vacanze estive degli italiani stessi, in particolare le località di mare, con la Sardegna al top tra le destinazioni del Belpaese.

«Il mare – prosegue Cicalò – rimane irrinunciabile sia per i nostri connazionali che per gli stranieri. Al Chia Laguna, che quest’anno ha visto l’inaugurazione del Conrad Chia Laguna Sardinia (primo Conrad Hotels & Resorts in Italia), ci aspettiamo risultati importanti per il leisure. Ottime le previsioni anche per il Mice che sta tornando ad assestarsi su livelli pre pandemici, se non addirittura superiori. Continua, poi, la crescita del turismo lento e di prossimità a tutto vantaggio delle destinazioni montane e dell’interno. Proprio montagna e terme rappresentano una valida alternativa per una vacanza rilassante e di remise en forme: a Le Massif Courmayeur ci aspettiamo un’occupazione in linea con il 2019. Per Bagni di Pisa e Fonteverde, che ha compiuto 20 anni in questi giorni, si prospetta la migliore estate di sempre; Grotta Giusti Thermal Spa Resort Tuscany, entrato in Autograph Collection (Marriott International), ha appena inaugurato la nuova Spa e registra già un’occupazione importante, anche grazie alla forte presenza del mercato americano e internazionale».

Riguarda alle presenze, sempre secondo le previsioni Ihc, il mercato domestico sarà il più dinamico in luglio e agosto, ma anche i mercati europei ed extraeuropei sono in aumento: forti segnali di ripresa in particolare da Uk, Germania, Austria, Svizzera e Usa.

Complice lo smart working e la flessibilità del lavoro, Ihc registra un cambiamento in atto della stagionalità estiva, non più concentrata solo ad agosto, ma con una spiccata richiesta anche a giugno, luglio e settembre.

La propensione al viaggio e la voglia di vacanza aumentano, così come aumenta la ricerca di flessibilità da parte dei viaggiatori: «Le incertezze del momento, tra cui il conflitto in Ucraina e il caro prezzi – conclude Cicalò – stanno influenzando la scelta delle vacanze, sempre più all’insegna della libertà di “poter cambiare idea”. Per questo, abbiamo un approccio estremamente flessibile alle vendite grazie alla tariffa Superflex in tutte le strutture che consente di prenotare oggi la vacanza e per 24 mesi cambiare, tutte le volte che si vuole, fino a un giorno prima dell’arrivo, sia la data che l’hotel del soggiorno».