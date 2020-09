Italian Explorer, nuovo brand in casa World Explorer

A solo un anno dal lancio ufficiale del gruppo World Explorer, che racchiude sotto il medesimo cappello i brand specializzati African Explorer, Sea Explorer e Asian Explorer, l’operatore milanese lancia ora sul mercato il nuovissimo Italian Explorer, frutto di mesi di ricerca e sviluppo su cui si sono gettare basi solide per un progetto che possa guardare ad orizzonti lontani.

«Abbiamo ampliato la nostra offerta per offrire valide alternative ai viaggiatori che già ci conoscono e hanno viaggiato con noi nel mondo e per riuscire a proporre agli agenti di viaggi un prodotto selezionato a corto raggio che, senza assistenza, sarebbe difficile da organizzare. Un prodotto non per turisti ma per veri viaggiatori, concetto che da sempre caratterizza la filosofia di tutti i brand di World Explorer», afferma Alessandro Simonetti, titolare World Explorer.

La nuova offerta prevede un prodotto ricercato ed esclusivo, che mira alla personalizzazione delle esperienze e a cogliere l’autenticità del territorio del Belpaese. Proprio per seguire questo concetto e offrire una programmazione di qualità, l’operatore ha deciso di avvalersi di risorse esterne: è stato stretto un accordo di consulenza con la società Oltretutto Global Solution di Marco Cisini che, insieme ad Arnaldo Triggiani, si occuperà dello sviluppo del prodotto Italia.

«Abbiamo studiato proposte di viaggio davvero uniche per far vivere ai viaggiatori che ci sceglieranno un’Italia diversa grazie al taglio esperienziale dei nostri itinerari, che abbinano la scoperta di tesori artistici a quella di specialità enogastronomiche ed eccellenze artigianali», afferma Arnaldo Triggiani.

La programmazione sul sito, che da metà ottobre sarà disponibile anche in lingua inglese per consentire lo sviluppo dell’incoming, può essere suddivisa, sulla base delle caratteristiche proprie di ogni viaggiatore, in quattro macro-categorie:

City Break è la sezione giusta per chi ha voglia di un weekend diverso e per chi desidera conoscere meglio l’Italia passando solo qualche giorno lontano da casa. Proposte di soggiorno brevi che includono le visite più significative per scoprire le destinazioni meno note e conoscere i segreti di quelle più conosciute.

Per chi desidera vivere l’Italia raccontata da accompagnatori preparatissimi, i tour con accompagnatore sono la soluzione perfetta. In questi tour le guide vi riveleranno le curiosità e gli aspetti meno noti del territorio.

Per chi è più indipendente, e non vuole rinunciare a scoprire tutto ciò che è possibile di ogni luogo che si visita, i Self Drive sono i tour che soddisferanno tali esigenze. In questa sezione sono presenti itinerari in tutta Italia da percorrere utilizzando la propria vettura oppure un’auto a noleggio che consentiranno di non rinunciare ad un approfondimento delle mete più significative insieme a guide ed esperti locali definendo, in autonomia, il proprio passo di marcia con Italian Exoplorer accanto ad indicare il cammino.

Per chi desidera vivere i meravigliosi panorami e la natura che il nostro Paese ci regala, la sezione Green Experience. Un tour o esperienze che racchiudono tutte queste caratteristiche, dando la possibilità al viaggiatore di connettersi alla natura, esplorando le meraviglie del Bel Paese.