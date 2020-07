Italian Airways, Gentile registra il marchio della compagnia aerea

Fino ad oggi è stato un marchio commerciale, adesso è diventato un brand registrato. Il progetto di Italian Airways, la nuova compagnia del comandante Giuseppe Gentile, fondatore di Air Italy uscito di scena dopo la fusione con Meridiana, potrebbe presto diventare realtà, secondo quanto riporta corriere.it.

Anche se gli aeromobili ancora non ci sono, si legge sul quotidiano online, «italian airways» tutto minuscolo, scritta nera, con il tricolore alla prima parola, è diventato un marchio registrato in Europa, per la cifra di 1.050 euro, tra tassa di deposito e costi extra.

Del rientro del comandante Gentile, del resto, si parla ormai da più di tre anni, con connotazioni diverse. Le ultime indiscrezioni parlavano di un posizionamento a Bergamo, con una prima fase pensata per i collegamenti tra Sardegna (Olbia, Cagliari, Alghero, Tortolì) e aeroporti minori sul continente, da effettuarsi con Embraer; e una seconda fase, con voli sul lungo raggio, Nord e Sud America in particolare. Malpensa non farebbe parte del network verso la Sardegna, mentre nella seconda fase chissà.