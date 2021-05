Italia on the road: avventure in moto con Sporting Vacanze













Passione Italia by Sporting Vacanze, in collaborazione con Luca Olivieri, titolare dell’agenzia di viaggi Travel di Lugano, lancia un progetto speciale dedicato agli appassionati delle 2 ruote. “Basta seguire la strada e prima o poi si fa il giro del mondo”. Con le parole di Jack Kerouac, di On The Road, il tour operator presenta i moto tour adventure.

Questi itinerari saranno fruibili esclusivamente dal trade per aiutare le agenzie di viaggi a identificare e raggiungere nuovi target di clientela.

L’estate sarà il momento di lancio di questa novità ma, già a partire dalla prossima stagione autunnale, la programmazione si articolerà in modo più ricco coinvolgendo riviste specialistiche di settore legate al gruppo editoriale a cui appartiene Sporting Vacanze.

Prima tappa dall’ 11 al 16 giugno in Sardegna con sosta in una delle strutture che fanno parte della programmazione estiva del t.o.: Il Cala Cuncheddi a Capo Ceraso

La seconda tappa invece si snoderà lungo le Dolomiti, e farà sosta presso La Roccia Wellness Hotel a Cavalese, altro resort della programmazione 2021.

Moto Tour Adventure è stata disegnata da un “moto viaggiatore” che sarà a disposizione per fornire alle adv tutte le informazioni necessarie. Luca Olivieri, classe 1983, è infatti da oltre 30 anni a bordo di una moto. Viaggiatore a tutto tondo, ha visitato, spesso in solitaria, gran parte dell’Europa, dell’Asia centrale e del Nordafrica, ma resta innamorato dell’Italia. Cerca sempre la strada meno battuta e con il maggior numero di curve da raccordare per unire due punti.

I tour in programma sono il primo passo verso un progetto strutturato che si arricchirà nel futuro prossimo con collaborazioni importanti.