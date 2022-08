Italia in Miniatura, doppia apertura serale il 10 e 17 agosto













Due aperture serali speciali per l’Italia in Miniatura, fissate per il 10 e 17 agosto con fuochi d’artificio firmati dal maestro Antonio Scarpato e ingresso gratuito per 400 riminesi.

«L’idea di aprire l’Italia in Miniatura di sera era già nell’aria dallo scorso anno, quando è stato svelato al pubblico il restyling per i 50 anni del parco – commenta Patrizia Leardini, coo del gestore Costa Edutainment – Abbiamo notato una gioia speciale negli occhi delle persone, specialmente dei bambini, così abbiamo pensato che dovevamo assolutamente ricreare la stessa magia».

All’imbrunire, nelle due serate evento il parco accenderà le sue luci e l’Italia in Miniatura si trasformerà in un Paese d’incanto. Le attrazioni saranno in funzione fino alle 20.30, con l’ultima corsa alle 20.15. Chiuderanno invece alle 21.30 l’adrenalinica Vecchia Segheria e la romantica Venezia con il suo carnevale settecentesco.

Alla chiusura delle ultime due attrazioni si va tutti nel parco miniature dove, alle 22 precise, partirà lo show pirotecnico di suoni e fuochi d’artificio, che il maestro Antonio Scarpato ha ideato per l’Italia in Miniatura.

Il 10 e 17 agosto il parco aprirà regolarmente alle 10 del mattino e resterà aperto fino alle 22.30. Chi desidera partecipare solo per la serata potrà acquistare il biglietto speciale al prezzo unico di 10 euro, acquistabile alle casse del parco dalle ore 18.30.