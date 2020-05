Italia, il patto quarantena-free con Francia, Spagna e Germania

Un obiettivo comune: permettere ai cittadini di volare in estate da uno Stato all’altro senza essere sottoposti alla quarantena. Il progetto è in mano ai governi di Francia, Italia, Spagna e Germania e sarebbe appoggiato anche dalla commissione europea.

L’annuncio è stato dato proprio dal ministro dei Trasporti italiano, Paola De Micheli, in una conferenza stampa virtuale con i media internazionali: «Siamo in contatto diretto e quotidiano con Berlino, Parigi e Madrid e stiamo costituendo un gruppo di lavoro comune con tutti e tre i ministri dei Trasporti elaborando delle linee di intervento comune. Appena saremo in condizione di riaprire lo faremo senza la esigenza della quarantena reciproca», ha detto il ministro secondo quanto riporta il giornale spagnolo Hosteltur.



Il ministro avrebbe anche confermato, inoltre, che se l’Italia aprirà le sue porte al turismo non ci sarà nessun obbligo di quarantena in entrata. «Se apriamo a voli extra-Italia per motivazioni turistiche è ovvio che quando uno arriva qua non potrà essere messo in quarantena», ha detto.

Riguardo la ripartenza poi, il ministro ha chiarito all’Ansa: «Sulla base della curva dei contagi nazionali e di quello che accadrà nei Paesi di provenienza potenziale di questo tipo di turismo noi abbiamo degli strumenti, in particolar modo i decreti del ministro dei Trasporti, che ci consento da una settima con l’altra di poter riaprire delle tratte, dei voli, degli aeroporti con una modalità molto veloce».

Al momento in Europa la Spagna prevede l’obbligo di quarantena per tutti coloro che rientrano dall’estero, mentre Francia e Gran Bretagna stanno concludendo un accordo per evitare la quarantena dei loro cittadini che viaggiano tra i due Paesi.