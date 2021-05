Italia Doc, ripartono i viaggi di gruppo in treno personalizzati













Per l’estate, Italia Doc punta sul rinnovato interesse per i viaggi di gruppo con proposte ad hoc, flessibili e personalizzabili da parte delle agenzie di viaggi.

Il brand – che fa capo al tour operator Meet&Greet Italy, specializzato in viaggi in treno alla scoperta delle destinazioni italiane meno note – ha lanciato una speciale formula confidenziale per i gruppi, che le agenzie partner possono richiedere.

La proposta è caratterizzata da elevato grado di personalizzazione e di coinvolgimento degli agenti nella creazione del prodotto sulla base delle esigenze dei clienti. Tra le opzioni: scelta tra prezzi e livelli di servizio differenti, facoltà di fungere da accompagnatore per i propri gruppi, possibilità di vendere il pacchetto sotto il marchio dell’agenzia. Una modalità white label che permette agli adv di creare prodotto in outsourcing, senza incorrere in costi fissi e rafforzando l’identità del proprio brand.

Italia Doc garantisce, inoltre, alle agenzie quotazioni rapide e tempestive, in free sales e con disponibilità in tempo reale, per rispondere ai nuovi ritmi di lavoro che stanno caratterizzando la ripresa delle prenotazioni in queste settimane.

«La pandemia ci ha insegnato che dobbiamo ragionare e agire in maniera innovativa, creando un vero rapporto sinergico tra agente di viaggi e tour operator – spiega il ceo&founder di Meet&Greet Italy Edmondo Boscoscuro – Partendo da questa idea, abbiamo voluto mettere a disposizione degli agenti un prodotto innovativo, di qualità, facile da vendere e costruito su misura per ciascuno di loro. Tutti i nostri tour sono, infatti, completamente personalizzabili, studiati per accogliere in ogni dettaglio le esigenze sia dei clienti che delle agenzie stesse».