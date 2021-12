Italia destinazione ideale per gli spagnoli under 35













L’Italia è considerata la destinazione ideale dagli under 35 spagnoli: è quanto emerso nel corso della Ibtm World Virtual, una tre giorni innovativa presso la Fira Gran Vía di Barcellona, che fino al 2 dicembre vede la partecipazione anche dell’Enit con uno stand di 552 metri quadri con la rappresentanza di oltre 52 imprese e il coinvolgimento di 9 regioni: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto, del Comune di Milano e di Roma Capitale.

Dai dati estrapolati dall’osservatorio sui mercati esteri, la Spagna primeggia con 5,8 milioni di presenze spagnole negli esercizi ricettivi italiani (+1,8% nel 2019 sul 2018). Le regioni maggiormente coinvolte dai flussi turistici sono: Lazio con 1,5 milioni di notti (+1,2% sul 2018), Veneto con 872 mila (+2,9%) e Toscana con 838 mila (-4,8%). Le tre regioni insieme rappresentano il 55,6% delle presenze totali.

Gli alberghi ospitano il 70,5% della clientela dalla Spagna: oltre 4 milioni di pernottamenti (+1,1% sul 2018) e cresce la frequentazione negli esercizi extra alberghieri che nell’anno pre Covid hanno registrato l’aumento più alto (+3,6%). La spesa turistica dei viaggiatori spagnoli in Italia, sempre nell’ultimo anno prima della pandemia, ammonta a circa 1,7 miliardi di euro, mentre la sistemazione preferita è quella alberghiera e in villaggio turistico: 647 milioni di euro (-3,9% sul 2018), ossia il 38,7% del totale. Segue l’ospitalità di parenti e amici con 338 milioni di euro e il 20,2% di incidenza (+26,3%) e gli agriturismo con i b&b per 274 milioni di euro (+10,2%) e una quota parte del 16,4% sul totale.

La spesa media per notte è di 74,4 euro per una durata del viaggio di 6,8 notti. La tipologia di vacanza prescelta è quella culturale, che rappresenta il 38,5% della spesa dei viaggiatori spagnoli in Italia con 644 milioni di euro (+3,0%). Aumenti considerevoli per la vacanza enogastronomica (20,8 milioni di euro, +41,8% sul 2018), green (16 milioni di euro, +133,1%) e sportiva (5 milioni di euro, +67,1%). E poi il dato più sorprendente sulle fasce d’età dei visitatori iberici che hanno perlopiù un’età compresa tra i 25 e 34 anni (circa il 35,0%). Ma anche il mercato Mice si rivela importante per la ripresa del turismo in Italia, che è stato duramente colpito da Covid.

In occasione dell’evento di Barcellona, l’Enit ha organizzato appuntamenti di networking e di confronto per promuovere l’Italia e incentivare l’incontro tra centinaia di aziende italiane con i buyer spagnoli e internazionali per una full immersion nel modo di vivere italiano: un workshop Mice con 52 aziende italiane e circa 230 buyer internazionali. L’evento ha un’agenda per ogni singolo operatore presente che potrà organizzare appuntamenti e punta a facilitare anche incontri individuali su misura tra fornitori e hosted buyer prequalificati.