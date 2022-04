Itabus potenzia la flotta e taglia il traguardo dei 100 mezzi













Itabus continua ad arricchire la propria offerta con 30 nuovi autobus, i Neoplan Skyliner prodotti da Man ed eletti “bus of the year 2022”, che porteranno la flotta a 100 mezzi disponibili al momento e dando modo di offrire 110 servizi giornalieri.

Il bus numero 100 avrà una livrea speciale per celebrare il traguardo raggiunto: caratterizzato dal rosso inconfondibile dei pullman Itabus, il logo e il naming della società saranno dorati.

Itabus, dunque, da giugno potenzierà i servizi rafforzando quelli sulle direttrici principali e collegando nuove regioni al proprio network: Sicilia, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

La Sicilia, che sarà collegata a Bari, Napoli e Roma con 10 servizi quotidiani distribuiti su 4 differenti linee, avrà numerose fermate per garantire capillarità territoriale e diverse possibilità di scelta. Itabus fermerà a Palermo, Termini Imerese, Cefalù, Milazzo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Taormina-Giardini Naxos, Siracusa e Augusta.

In Trentino saranno invece servite Bolzano, Trento e Rovereto con 4 viaggi al giorno verso Roma e Napoli. C’è poi il Friuli, con le città di Trieste (8 viaggi al giorno), Udine (2 servizi quotidiani) e Gorizia (2 collegamenti giornalieri), che saranno connesse a diverse località, fra cui Venezia, Milano, Roma e Napoli.

Novità anche per la Calabria, regione già servita dalla rete Itabus: partiranno 2 collegamenti quotidiani Roma-Catanzaro e alcuni servizi su Crotone saranno prolungati fino a Milano.

Inoltre, crescono i servizi Itabus con hub intermodali come gli aeroporti: dopo il successo ottenuto dalla fermata di Roma Ciampino e quella di Orio al Serio, saranno introdotte anche le fermate presso gli aeroporti di Napoli e di Venezia. Lo scalo campano sarà servito da 4 viaggi al giorno che lo collegheranno a diverse città fra cui Foggia, Avellino e Pescara. L’aeroporto veneto, invece, avrà 6 servizi quotidiani con Padova, Verona, Trieste, Brescia, Milano e Orio al Serio.

In vista dell’estate, Itabus ha predisposto nuovi servizi anche per località a forte vocazione turistica: saranno collegate alle principali città italiane come Milano, Roma e Napoli, mete quali Otranto, Gallipoli, Ostuni, Rimini, Riccione, Cattolica, Senigallia, San Benedetto del Tronto e molte altre.

«A un anno dal debutto su strada abbiamo raggiunto traguardi importanti. Siamo sempre più radicati sul territorio ed i viaggiatori stanno premiando la nostra strategia. L’ingresso nel network di regioni quali Sicilia, Trentino e Friuli ci consente di unire il Paese da nord a sud ogni giorno», ha dichiarato Francesco Fiore, amministratore delegato di Itabus.

«Abbiamo studiato un’offerta ricca di collegamenti per soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri: dalle principali località turistiche per l’estate al potenziamento delle sinergie con gli snodi intermodali come gli aeroporti. Insieme al nostro network, stanno crescendo anche i servizi accessori e complementari dedicati ai viaggiatori, garantendo un pacchetto di viaggio completo», ha aggiunto Enrico Zampone, amministratore delegato di Itabus.