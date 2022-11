Itabus, partnership con Movesion per la mobilità green

Mobilità sempre più green con mirati programmi di incentivazione è l’obiettivo della partnership stretta da Itabus con Movesion che dà vita ad un accordo volto a supportare nuove soluzioni di mobilità, green e condivise. Movesion è una delle principali aziende in Italia nel panorama della mobilità sostenibile, promotore e guida nel percorso di transizione ecologica di oltre 200 realtà nazionali, divise tra aziende, pubbliche amministrazioni e scuole e grazie al suo servizio MyBenefit i dipendenti delle aziende aderenti al programma avranno accesso ad una serie di scontistiche mirate ad incentivare un nuovo concetto di welfare dedicato a tutte le alternative di mobilità sostenibile.

E qui entra in gioco Itabus, l’operatore che offre circa 100 servizi al giorno con 150 fermate in tutta Italia e oltre 800 tratte servite: mediante la piattaforma MaaS Mobility Company, infatti, queste alternative potranno essere fruibili con più semplicità, con l’intento di consentire ai dipendenti di ottenere una convenzione per gli spostamenti su gomma a media-lunga percorrenza utilizzando i pullman Itabus, di ultimissima generazione, ricchi di comfort e servizi, dall’animo green. Itabus, infatti, ha scelto sistemi a basso impatto ambientale, promuovendo la cultura dei viaggi condivisi e sostenibili.

L’accordo punta a migliorare le abitudini di mobilità dei dipendenti, cercando di mettere a loro disposizione percorsi agevoli, su mezzi che minimizzano le emissioni di Co2, il tutto finalizzato a ridurre l’impatto sull’ambiente.

«Siamo convinti – commenta Simone Carrarini, cro di Movesion – che la partnership con Itabus ci toglierà tante soddisfazioni in quanto ci troviamo in linea su tutte le direttive che essa prevede. Crediamo fortemente nella mobilità del futuro, una mobilità che deve ruotare attorno a concetti cardine come il welfare e la sostenibilità».

Dello stesso tenore la dichiarazione di Ivan Martinez, direttore commerciale di Itabus: «Stringiamo oggi un accordo in cui crediamo fermamente, finalizzato ad incentivare gli spostamenti green – La sostenibilità è uno dei pilastri su cui si basa la nostra azienda e siamo orgogliosi di entrare nel sistema di welfare Movesion, mettendo a disposizione i nostri bus di ultimissima generazione per i viaggi di numerosi dipendenti».