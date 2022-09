Itabus lancia l’abbonamento annuale Member

Itabus presenta il nuovo abbonamento annuale Itabus Member, pensato per offrire vantaggi ai clienti.

I viaggiatori che acquisteranno la Itabus Member, infatti, sottoscriveranno a un prezzo scontato di lancio l’iscrizione valida un anno che consentirà di ottenere sconti fino al 20% su tutti i viaggi prenotati senza alcun limite in merito a giorni o orari, 10% di cashback (10 euro ogni 100 spesi in viaggi Itabus che il passeggero riceverà sotto forma di voucher utilizzabile per prenotare successivi viaggi) e il 25% di sconto su bagagli aggiuntivi e selezione posto.

I benefici sono estesi anche a chi accompagnerà l’iscritto alla Itabus Member: l’eventuale secondo viaggiatore godrà degli stessi vantaggi.

«La Itabus Member è un nuovo strumento che introduciamo per agevolare gli spostamenti dei nostri viaggiatori – dichiara Ivan Martinez, direttore commerciale di Itabus – Diamo così l’opportunità di avere sconti dedicati e vantaggi extra per offrire un servizio completo e di qualità, sempre al miglior prezzo presente sul mercato. Ci prepariamo ad affrontare una nuova stagione ricca di novità, la Itabus Member è solo la prima che presentiamo. Siamo certi che i nostri viaggiatori apprezzeranno l’iniziativa».

Itabus oggi offre 110 servizi al giorno, 150 fermate lungo tutta Italia e più di 800 tratte servite.