Ita vola alle Maldive.

Le Maldive tornano nel network di una compagnia aerea di bandiera italiana. Dal 17 dicembre 2022, infatti, Ita Airways opererà il volo diretto tra Roma Fiumicino e Malé e le vendite sono già aperte.

Una buona notizia, quindi, per il tour operating italiano che vede aggiungere seggiolini verso una destinazione centrale per la programmazione invernale, in aggiunta alla triangolazione Milano-Roma-Malé operata da Neos.

Nel frattempo il premier Mario Draghi ha fretta di concludere la partita della privatizzazione di Ita, dopo la chiusura ieri della data room e l’invio ufficiale delle proposte d’acquisto da parte dei due contendenti: la coppia Msc-Lufthansa e il fondo Certares.

Secondo fonti interne al governo, infatti, Draghi avrebbe chiesto al Mef, titolare del 100% delle azioni della compagnia che ha preso il posto di Alitalia dallo scorso 15 ottobre, di accelerare le operazioni di vendita di Ita per non deprezzare il valore della compagnia in un contesto di crisi economica e finanziaria generale e di una più specifica difficoltà del trasporto aereo globale che – seppur in ripresa – sta affrontando un’impennata dei costi dovuta al caro carburante e ai disagi dovuti alla carenza di personale.

Come già preannunciato ieri, entrambe le offerte avrebbero subito un ribasso con Msc-Lufthansa che avrebbero deciso di investire un massimo di 850 milioni di euro e il fondo Certares che non sborserebbe più di 650 milioni (per conto di Air France e Delta). Entro il fine settimana è attesa una prima decisione da parte del ministero dell’Economia e l’intera operazione di cessione della maggioranza delle quote di Ita si dovrebbe concludere entro fine anno.

Tornando alla rotta per le Maldive, il volo sarà operato fino al 26 marzo 2023, ultima data di rientro dalle Maldive. Alla partenza, il 17 dicembre, il volo avrà 3 frequenze settimanali fino al 22 gennaio, che diventeranno 2 a settimana dal 23 gennaio fino a fine stagione winter. Con il nuovo volo Roma Fiumicino – Malé (che sarebbe dovuto partire già lo scorso inverno, salvo essere poi rimandato a causa di ritardi burocratici, ndr) il network intercontinentale di Ita Airways sale a 8 destinazioni per un totale di 63, di cui 22 nazionali e 33 internazionali.