Ita si chiamerà Alitalia:

l’ora del decollo è arrivata













Nessun prestito temporaneo, ma un’asta conclusa in tempi record. È arrivata nella tarda serata di giovedì, la notizia che il mercato attendeva: Ita, decollata oggi, volerà sotto il vessillo di Alitalia, compagnia che avrebbe dovuto smettere di volare proprio oggi. Il marchio storico dell’aviazione italiana è stato assegnato alla newco per 90 milioni di euro dopo che si è conclusa la procedura di offerta pubblica. Alla società Italia Trasporto Aereo è andato anche il dominio internet www.alitalia.it.

La cifra è ben lontana dai 290 milioni di euro della base d’asta, gara andata deserta, che il presidente Alfredo Altavilla aveva tacciato come incongrui rispetto al valore reale del brand Alitalia.

È stato lui a portare a termine la cessione del marchio e del sito web – quest’ultimo di cruciale importanza per un immediato presidio del mercato online – con i tre commissari guidati da Giuseppe Leogrande per Alitalia e con lo staff del ministero dello Sviluppo economico.

La difficoltà della trattativa è sorta per il limite invalicabile posto da Ita al di sotto dei 100 milioni di euro, che rappresentava però un’offerta troppo bassa sia per il Mise che per l’Unione europea che aveva stimato un valore di mercato di 110 milioni. Ma abevitare lo stallo è stato sicuramente l’incalzare della data sul calendario, molto più che simbolica: avrebbe infatti destato perplessità il decollo di Ita senza aver chiarito il destino di un brand storico nell’aviazione commerciale internazionale.

Altavilla, insieme all’amministratore delegato Fabio Lazzerini, illustreranno a breve alla stampa tutti i dettagli sul lancio di Ita durante l’evento in streaming “Ita. Born in 2021”, claim impresso sul volo inaugurale del vettore e su pannelli e merchandising che ne hanno accompagnato il lancio al Ttg di Rimini.

Il decollo della nuova compagnia, che si basa su una forza lavoro di 2.800 persone, contro i 10.500 dipendenti della vecchia Alitalia, è accompagnato dalle proteste dei lavoratori in scena in queste ore soprattutto a Roma Fiumicino.