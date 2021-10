Ita sceglie Airbus: i piani per rinnovare la flotta













La newco Ita ha scelto gli aereomobili di Airbus – come anticipato nei giorni scorsi – per dare seguito al suo piano industriale da qui al 2025 con la formula dell’acquisizione in leasing e canoni mensili.

Le consegne dei primi jet sono previste già per la fine del primo trimestre 2022 in coincidenza con l’avvio dell’orario estivo Iata. La compagnia aerea guidata da Alfredo Altavilla – che tra 14 giorni dovrebbe prendere il posto di Alitalia – acquisirà in leasing nell’arco dei prossimi cinque anni un totale di 56 nuovi aerei Airbus (13 di lungo raggio, fra i quali anche i modernissimi Airbus A350-900, e 43 di breve e medio raggio) “a condizioni significativamente più vantaggiose di quelle riservate ad Alitalia”, sottolinea la nota della società.

La newco intende quindi rendere più efficiente e moderna la propria flotta nel più breve tempo possibile grazie a velivoli che consumano e inquinano meno rispetto ai 52 jet di Alitalia che prenderà in dote per il decollo delle operazioni.

In tal senso viene precisato che Ita ha firmato due accordi, uno con Airbus e uno con l’americana Air Lease corporation, ma per un unico pacchetto, per macchine a prezzi di listino, con un valore di oltre 5 miliardi di euro.

Sempre nella nota di Ita si specifica che “è stato firmato un memorandum of understanding con Airbus per l’acquisto di 28 nuovi aeromobili: 10 Airbus A330neo per i collegamenti di lungo raggio, 7 esemplari della famiglia di aerei regional Airbus A220 e 11 velivoli della famiglia A320neo (le consegne di questi ultimi aerei sono previste dopo il completamento del Business plan)”.

L’accordo con Air Lease corporation (Alc) prevede invece la fornitura in leasing di altri 31 aerei Airbus di nuova generazione fra velivoli di lungo, medio e breve raggio.

Ita, inoltre, si pone l’obiettivo di dimezzare”il numero delle società di leasing dalle 12 utilizzate da Alitalia a sei partner”.

«La partnership strategica con Airbus e Alc è cruciale per Ita al fine di imprimere una svolta al nostro business plan nel raggiungimento dell’obiettivo di operare una nuova flotta rispettosa dell’ambiente e con costi operativi e di leasing significativamente bassi», ha detto Alfredo Altavilla, presidente esecutivo della newco.

Per Christian Scherer, chief commercial officer and head of Airbus International: «Ita ha effettuato un’accurata valutazione degli aeromobili e ha scelto Airbus per tutti i segmenti della flotta, ha affermato Questo è molto gratificante ed è una testimonianza del grande valore della gamma di prodotti Airbus. L’accordo stabilisce un punto di riferimento nella progressione verso la decarbonizzazione e l’efficienza. Fin dall’inizio, abbiamo lavorato a stretto contatto con Ita, ascoltando attentamente le loro esigenze».