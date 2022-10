Ita, pieni poteri a Lazzerini.

Tolte le deleghe ad Altavilla

Le previsioni delle ultime ore si sono avverate nell’ultimo cda di Ita Airways – svoltosi stamattina – con i sei membri dimissionari del consiglio (che fanno riferimento al ministero dell’Economia) che hanno deciso di togliere le deleghe operative al presidente della compagnia aerea, Alfredo Altavilla.

Tutte le deleghe sono state assegnate all’amministratore delegato, Fabio Lazzerini che ora assume un ruolo ancora più centrale per lo sviluppo della compagnia, soprattutto in piena fase di trattativa tra il Mef e Certares per la cessione del 50% più un’azione del vettore tricolore al fondo Usa.

La richiesta dei consiglieri dimissionari ha trovato l’appoggio dello stesso Lazzerini, ma non dell’altro membro del board, Frances Ouseley.

Gli attriti interni alla dirigenza di Ita – soprattutto tra l’ad e il presidente – erano già trapelati nel corso della prima parte dell’anno in corso. Ora però i membri del cda accuserebbero Altavilla “di non aver reso accessibili le informazioni più sensibili di Ita (la profittabilità rotta per rotta) ad alcuni dei componenti della cordata guidata da Certares in gara per la privatizzazione — e cioè ai partner commerciali Delta Air Lines e Air France-Klm“.

Ora Lazzerini prenderà in carica una serie di deleghe strategiche – dalla gestione del personale all’acquisto di carburante, fino al leasing degli aeromobili e alle alleanze internazionali e industriali – nonostante si profili l’ipotesi di una battaglia legale sulla correttezza del ritiro delle deleghe avvenuto oggi in cda. Secondo alcuni analisti, infatti, la scelta sarebbe dovuta spettare al ministero stesso: il collegio sindacale che si riunirà giovedì 13 ottobre, sempre secondo il Corsera, dovrebbe quindi verificare la legalità della manovra attuata nel consiglio di amministrazione odierno.