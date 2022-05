Ita, le condizioni di Msc e Delta per l’acquisto













Secondo quanto riportato da fonti vicine a Palazzo Chigi si stringono i tempi per la parziale privatizzazione di Ita Airways: entro lunedì 23 maggio dovranno arrivare infatti al Mef (Ministero Economia e Finanze) le offerte “condizionate” delle due cordate in lizza, il Gruppo Lufthansa con Msc e il Fondo Certares (con Air France-Klm e Delta).

La dicitura specificata dal Governo significa che le due cordate formalizzeranno le loro proposte “all’avverarsi di alcune condizioni”. Una formula che consente ai due contendenti di prolungare eventualmente le trattative e ottenere garanzie su talune questioni ancora da chiarire; prima fra tutte l’esatta quota di minoranza che il Mef intende conservare in Ita oltre alle modalità di cessione delle quote con precise tempistiche per poter approntare un nuovo e adeguato piano industriale.

In particolare, ambedue le cordate avrebbero esplicitato la necessità di esercitare una sorta di diritto di prelazione sulla quota di minoranza detenuta dal Governo e sull’aumento di capitale che non è stato ancora quantificato da Palazzo Chigi.

In altre parole sia il Gruppo Lufthansa con Msc sia il Fondo Certares sarebbero intenzionati ad avviare una due dligence per approfondire l’attuale situazione operativa e finanziaria di alcuni settori-chiave, tra i quali quello della manutenzione e quello dell’adeguamento della flotta a medio-lungo termine.

Nel frattempo, i vertici del vettore tricolore annunciano che coon il 90,8% dei voli atterrati in orario e il 99,3% registrato nella regolarità dell’intero operativo nello scorso mese di aprile, Ita continua ad essere la “prima compagnia aerea in Europa per puntualità ed un punto di riferimento internazionale per regolarità”. A certificarlo sono i dati di FlightStats by Cirium, società indipendente Usa che ogni mese stila la classifica di tutte le compagnie aeree per questi indicatori.