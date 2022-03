Ita, in pista Delta e Air France per la maggioranza













Dopo settimane di smentite e incertezze, Delta Airlines e Air France-Klm hanno sciolto le loro riserve presentando la manifestazione d’interesse per la compagnia di bandiera Ita Airways. Nella gara per aggiudicarsi le quote di maggioranza del vettore che ha sostituito Alitalia, quindi, entra ufficialmente le compagnie che fanno riferimento alla alleanza SkyTeam, accanto all’accoppiata Msc-Lufthansa (che resta la favorita).

Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, infatti, Delta e Af-Klm hanno inviato una lettera congiunta e a doppia firma al ministero dell’Economia, proprietario al 100% di Ita, puntando a conquistare la maggioranza del vettore, sostenute anche da un fondo internazionale che investe nel settore delle agenzie di viaggi e tour operator.

Il quotidiano nazionale, inoltre, riporta come un altro fondo internazionale specializzato in compagnie low cost – gli indizi porterebbero a Indigo Partners che controlla JETSmart e Frontier Airlines, oltre a detenere un pacchetto di quote di Volaris e Wizz Air, ndr – abbia presentato una terza manifestazione d’interesse. A questo punto la gara per l’acquisizione di Ita Airways è ai blocchi di partenza: il Mef dovrà identificar ei due advisor che valuteranno le manifestazioni d’interesse e che apriranno le porte della data room di ita Airways ai suoi pretendenti.

Nel frattempo, Ita Airways ha siglato un accordo commerciale con Aliscargo Airlines, compagnia aerea cargo italiana interamente dedicata al trasporto intercontinentale delle merci. “Questa partnership è in grado di assicurare al made in Italy collegamenti per i principali mercati mondiali, con voli in partenza dallo scalo di Milano Malpensa“, sottolinea la nota del vettore.

L’accordo fra Ita Airways e Aliscargo prevede nove voli a settimana per New York Jfk, due voli a settimana per lo scalo brasiliano di San Paolo e un volo a settimana in India, con destinazione Mumbai.