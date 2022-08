Ita, Draghi accelera sulla vendita a Msc-Lufthansa

Proseguono anche nel mese di agosto gli #scioperi del trasporto aereo e i disagi aeroportuali in Europa: il rischio a questo punto è che nonostante in Italia sia entrata in vigore la cosiddetta “franchigia estiva” questo possa diventare il peggior periodo per viaggiare sulla via aerea (anche nel nostro Paese) proprio per la specificità di un sistema fortemente interconnesso.Il punto della situazioneDi Gabriele Simmini 🖊