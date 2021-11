Ita debutta negli Usa con la Roma-New York













Arriva il debutto transatlantico di Ita Airways, la compagnia tricolore nata sulle ceneri di Alitalia in amministrazione straordinaria, che il 4 novembre avvia le operazioni sulla Roma Fiumicino-New York Jfk.

La rotta è servita da sei frequenze settimanali (a/r) che saliranno a dieci a inizio dicembre, per arrivare fino a 14 voli settimanali nel periodo delle vacanze natalizie (tra il 20 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022). Il collegamento viene operato ogni giovedì, sabato e domenica con decollo alle ore 10.00 da Roma, per ripartire da New York ogni lunedì, venerdì e domenica alle ore 16.55.

I collegamenti saranno effettuati con aeromobile Airbus A330 da 250 posti configurato in tre classi di servizio, Business, Premium Economy ed Economy. Appuntamento a marzo 2022, invece per gli altri collegamenti sugli Usa: i voli da Roma Fiumicino verso Miami e Boston, e da Milano Malpensa verso New York Jfk; durante la summer 2022 decollerà anche la rotta Roma Fiumicino-Los Angeles.

TUTTO L NETWORK DI ITA AIRWAYS

La compagnia aerea di bandiera opera un network di 44 destinazioni e 59 rotte, 191 voli in totale (24 nazionali e 56 internazionali), che nel 2022 arriveranno a 58 destinazioni e 74 rotte. Oltre ai due classici (la rotta Roma-New York e la domestica Fiumicino-Linate, il resto del network prevede in Italia solo rotte in fideraggio: da Roma e Milano Linate verso Brindisi, Bari, Bologna, Catania, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Lamezia Terme. Gli scali di Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia e Verona sono collegati solo con Roma e da marzo 2022 si aggiungerà anche Firenze. Milano Linate, invece, avrà un volo diretto su Pescara.

Sul lungo raggio, le rotte per Buenos Aires, San Paolo e Tokyo, infine, partiranno appena il vettore avrà completato il processo di certificazione, verosimilmente per la stagione estiva Iata 2022.

Le rotte internazionali, infine, prevedono: da Roma voli per Algeri, Amsterdam, Atene, Barcellona, Bruxelles, Cairo, Francoforte, Ginevra, Londra Heathrow, Madrid, Malta, Monaco, Nizza, Parigi CdG, Tirana, Tel Aviv, Tunisi e Zurigo; da Milano Linate collegamenti per Amsterdam, Bruxelles, Dusseldorf, Francoforte, Londra Heathrow, Parigi CdG e Orly.