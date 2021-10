Ita completa le assunzioni: il 15 si ottobre si alza il sipario













Ita, Born in 2021. Con questo breve claim la newco che sostituirà Alitalia ha annunciato un evento di presentazione internazionale per il prossimo 15 ottobre, in coincidenza con il decollo ufficiale del vettore. Evento che, secondo varie fonti interne, dovrebbe svelare più di qualche dettaglio sul marketing, le operazioni del vettore e l’organizzazione di Italia Trasporto Aereo.

La compagnia aerea ha già concluso la fase delle assunzioni, come ha ricordato il presidente Alfredo Altavilla a margine del EY (Ernst&Young) Digital Summit svoltosi a Roma negli scorsi giorni. «Il 15 si parte, è un impegno che ci siamo presi come azienda e il nostro compito è fare tutto quello che è necessario per portare a casa questo obiettivo – ha sottolineato Altavilla – La trattativa per le assunzioni è ben che finita. Sono tutti a bordo e hanno firmato il contratto che abbiamo inviato loro, stiamo finalizzando gli ultimi».

La questione assunzioni va di pari passo, però, con un paventato sciopero di alcuni sindacati, organizzati proprio nel giorno del “primo ballo” di Ita. «Mi sembrerebbe una vergogna nazionale e qualcosa che danneggerebbe l’immagine del nostro Paese a livello internazionale. Non riesco veramente a comprendere come possa essere un argomento di pressione – ha risposto Altavilla – Se qualcuno sta cercando il modo per sabotare definitivamente questa trattativa lo sciopero del 15 ottobre è la modalità perfetta».

Intanto, però, la gara per il marchio di Alitalia – a cui Ita si dice ancora interessata – è andata deserta (la base di partenza era di 290 milioni), un risultato che non sorprende il presidente della newco che si è tenuto sul vago rispetto a un eventuale partecipazione al secondo basso. «È una partita a poker, e non si dicono le carte che si hanno in mano».

Buone notizie, invece, arrivano dall’operativo intercontinentale con l’apertura delle vendite per i voli verso gli Usa. La prima rotta a partire sarà la Roma Fiumicino-New York Jfk il 4 novembre prossimo (6 voli a settimana che arriveranno a 10 a inizio dicembre e fino a 14 nel periodo natalizio). Dalla capitale Ita volerà anche verso Miami, Boston e Los Angeles mentre da Milano Malpensa volerà su New York Jfk.