Ita apre le vendite per gli Usa. In ballo accordi con Delta e Lufthansa













Con la questione del brand Alitalia ancora in ballo, Ita si prepara al decollo di metà ottobre e dà il via alle vendite degli attesi voli per gli Stati Uniti. La newco opererà da Roma Fiumicino per New York Jfk, Miami, Boston e Los Angeles e da Milano Malpensa per New York Jfk.

Il debutto transatlantico è fissato per il 4 novembre quando partirà la rotta Roma-Nyc servita con sei voli a settimana (Airbus A330 da 250 posti per tre classi), che saliranno a 10 a inizio dicembre 2021 e diventeranno 14 voli nel periodo delle vacanze natalizie, dal 20 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. Gli aerei Ita decolleranno da Fiumicino ogni giovedì, sabato e domenica alle ore 10, per ripartire dalla Grande Mela ogni lunedì, venerdì e domenica alle ore 16.55 (il 5 novembre il primo volo da Jfk partirà alle ore 17.55 per effetto dell’ora legale negli Usa, ndr).

Da marzo 2022 partiranno, poi, i voli da Roma a Miami e Boston e da Milano a New York. Nell’estate 2022 è previsto, invece, l’avvio della rotta Fiumicino-Los Angeles.

Parallelamente, la compagnia starebbe procedendo alla stipula di partnership internazionali, in particolare con Delta Air Lines e con il Gruppo Lufthansa. I rispettivi amministratore delegati, Ed Bastian e Carsten Spohr, hanno confermato i colloqui con il vettore nel corso dell’Assemblea Generale di Iata a Boston.

Gli accordi includerebbero codeshare, interline e qualche forma – forse – di joint venture, ma non un investimento azionario, almeno per ora.

«Ita ha altre questioni da risolvere prima del lancio, piuttosto che individuare partner internazionali, ma stiamo dialogando – ha confermato Bastian di Delta – Non abbiamo intenzione di fare un’offerta per il marchio Alitalia, con cui abbiamo da anni una partnership importante».

Valore di mercato confermato anche da Spohr di Lufthansa che non ha esitato a definire l’Italia il secondo bacino dopo gli Stati Uniti, per cui una partnership con Ita sarebbe a dir poco «naturale». Intesa già discussa, a fine settembre, nel corso di un incontro con il presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla.