Ita Airways verso il matrimonio con Lufthansa













Sembra essere sempre più vicino l’accordo tra Ita Airways, la nuova compagnia di bandiera che ha sostituito Alitalia, e il colosso tedesco Lufthansa Group. Entro il primo semestre dell’anno, infatti, i vertici della compagnia tricolore dovranno trovare il partner industriale che consentirà a Ita di entrare in una grande alleanza e affrontare il mercato globale.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, si starebbe raffreddando la pista del partenariato con Delta Airlines e Air France che fanno parte dell’alleanza Skyteam (attuale “casa temporanea” di Ita, ereditata da Az) mentre Lufthansa avrebbe proposto un pacchetto di intese intese commerciali con un ingresso nel capitale della società guidata da Alfredo Altavilla e Fabio Lazzerini che varia dal 15% al 20% con un possibile aumento fino al 40%. La proposta, che Ita Irwyas ritiene molto più interessante rispetto a quella dell’agglomerato franco-statunitense, prevede anche la centralità e lo sviluppo di Fiumicino come nuovo hub e l’integrazione sinergica degli acquisti.

Nei mesi scorsi, inoltre, sia il ceo Fabio Lazzerini sia il presidente Alfredo Altavilla avevano in qualche modo esplicitato la loro preferenza per il colosso tedesco che a fine 2021 ha anche ripagato per intero il prestito statale utile a superare la crisi pandemica. Rimborso che ha sbloccato per Lufthansa (che fa parte dell’alleanza Star Alliance, concorrente di Skyteam) la possibilità di svolgere operazioni finanziarie con altri vettori.

Nel frattempo, sempre Il Messaggero riporta un primo interesse della holding Iag (British Airways, Iberia, Aer lingus e Vueling) per Ita Airways, soprattutto se dovesse essere confermato il mancato acquisto di Air Europa. Ma la momento non ci sono conferme sostanziali su un effettivo dialogo tra i vertici delle rispettive società.