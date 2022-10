Ita Airways va in Colombia: codeshare con Avianca

Accordo di codeshare tra Avianca e Ita Airways, che permetterà ai clienti di viaggiare tra Bogotà, Cali, Medellin e Roma o viceversa, con coincidenza da Londra o Miami, con un unico biglietto, su voli commercializzati e operati congiuntamente dalle due compagnie aeree.

Il codeshare sarà attivo a partire dal 31 ottobre. I viaggiatori Avianca potranno effettuare un volo di andata e ritorno tra Bogotà e Roma, una delle destinazioni più popolari d’Europa, via Londra, mentre i clienti della compagnia aerea italiana potranno viaggiare tra Bogotà, Cali, Medellin e Roma con coincidenza a Miami.

«Noi di Avianca continuiamo a promuovere la connettività internazionale, offrendo ai nostri clienti molteplici opzioni di viaggio per raggiungere le principali destinazioni del mondo in modo semplice ed efficiente. Con questo accordo, ci aspettiamo di trasportare insieme a Ita Airways quasi mille passeggeri in più tra la Colombia e Roma, incrementando il turismo e gli affari tra i due Paesi», ha dichiarato Julio Ordóñez, direttore delle alleanze di Avianca.

«Siamo molto orgogliosi di aver stretto una partnership con Avianca. Questa collaborazione ci permette di portare i nostri passeggeri in Colombia grazie ai voli in coincidenza con Bogotà e di portare i passeggeri di Avianca in Italia e in Europa con i nostri comodi voli in coincidenza con Roma Fiumicino. Con questo nuovo accordo, i codeshare di Ita Airways salgono a 30, un risultato molto importante raggiunto dalla compagnia in soli 12 mesi», ha dichiarato Andrea Benassi, chief of network, fleet and alliances Ita Airways.