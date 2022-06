Ita Airways si fa bella (e green): lo showroom a Milano













C’è anche Ita Airways alla Milano Design Week 2022, di scena fino a domenica. La compagnia ha organizzato un programma dedicato e incontri con la stampa presso lo spazio espositivo in via della Spiga 26.

Intanto è in arrivo dall’aeroporto di Shannon, in Irlanda, il nuovo Airbus A350-900 «Born To Be Sustainable». L’aereo di nuova generazione è testimonial dell’impegno nella sostenibilità della compagnia di bandiera e parte del progressivo rinnovo e incremento della flotta che porterà Ita Airways a diventare – nell’arco del Piano 2021-25 – il vettore aereo più green d’Europa.

Intanto, a Milano, Spiga 26 è l’hub creativo sviluppato da Hines, che per l’occasione diventa espressione dello stile italiano, e si contraddistingue da diverse installazioni temporanee che riprendono tre aree: la curiosità per il viaggio, l’esperienza effettiva del volo, la scoperta del luogo di destinazione.

Lo spazio esperienziale è dedicato al reveal del nuovo design dalle cabine create dal designer italiano Walter De Silva e delle uniformi, sviluppate insieme alla consulenza stilistica di Brunello Cucinelli, nonché alla sostenibilità e alle nuove destinazioni. Resta aperto al pubblico fino al 12 giugno, dalle ore 10 alle 22.

Milano Design Week 2022 è il palcoscenico per presentare il frutto della collaborazione tra Ita Airways e i talenti italiani a cui la compagnia si è rivolta per l’evoluzione della sua immagine. Un lavoro che vede al centro il “Made in Italy”.

Lo spazio espositivo a Milano è costruito per far vivere ai visitatori un viaggio ideale con eventi ed esperienze immersive: un cielo che atterra nel centro di Milano offrendo al pubblico una esperienza per far scoprire che, “in fondo, il cielo è dentro ognuno di noi”, spiegano dalla compagnia. Poi, focus sui nuovi interni e su tutte le destinazioni del network Ita Airways.