Ita Airways presenta a Napoli la summer 2022













Partecipazione d’obbligo per Ita Airways alla Bmt di Napoli dove verranno presentate le novità della summer 2022. La compagnia presidierà la Borsa con uno stand di 20 metri quadri, nell’area padiglione 5, stand 5024-25. Allo stand il team vendite Italia di Ita illustrerà agli addetti del settore le novità dell’estate: 64 destinazioni, di cui 23 nazionali, 34 internazionali e 7 intercontinentali.

Sono proprio le destinazioni intercontinentali ad essere la vera novità per questa nuova stagione di Ita Airways che grazie ai suoi Airbus A330 e A350 di ultima generazione raggiungerà da Roma ì importanti mete del turismo mondiale come Miami, Boston, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires e Tokyo. Dal 2 aprile 2022 sarà operativo anche il collegamento da Milano Malpensa a New York JFK, che si unisce dalla FCO- JFK già operata in winter.

In questa stagione estiva 2022, Ita Airways investirà molto anche sul sud Italia aumentando le frequenze da Roma e Milano Linate verso per le mete preferite dai vacanzieri come Palermo, Catania, Bari, Brindisi e Lamezia Terme.

In particolar modo a partire dal 27 marzo 2022 riapre la rotta Roma Fiumicino verso Napoli con un volo giornaliero, che da giugno salirà a due arrivando a 14 frequenze settimanali.

Infine Ita Airways presenterà i voli stagionali nel mese di agosto da Roma e Milano Linate verso Lampedusa, Pantelleria, e verso le mete del mediterraneo come Corfù, Heraklion, Rodi, Ibiza, Minorca e Maiorca. Sempre nel mese di agosto verranno inoltre servite da Roma Fco le destinazioni Cefalonia, Dubrovnik e Spalato e da Milano Linate la destinazione Salonicco.