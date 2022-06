Ita Airways lancia il programma “Autismo”













Ita Airways, in sinergia con Enac e Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo), ha dato avvio al programma “Autismo”, che prevede due percorsi distinti ma funzionali tra loro per accompagnare il cliente dall’esperienza su un simulatore all’esperienza di viaggio su un aereo.

In partenza Ita Airways mette gratuitamente a disposizione delle persone autistiche una sessione sul proprio simulatore di volo, presso il Centro Addestramento della compagnia nell’area tecnica dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Coloro che vorranno partecipare potranno: provare realisticamente la sensazione di volare sul simulatore Ita Airways assistito da un vero e proprio equipaggio di volo che spiegherà le operazioni di decollo, crociera e atterraggio; abituarsi alla permanenza in aereo, alla cabina, al servizio e agli annunci di bordo, ai rumori; prendere confidenza con le procedure di controllo e i luoghi d’imbarco per arrivare al giorno della partenza sereni e sicuri.

Con l’erogazione, e quindi con il volo vero e proprio, Ita Airways metterà a disposizione delle persone autistiche, entro l’estate, un servizio dedicato e personalizzato che accompagnerà e assisterà il cliente durante tutta la sua esperienza. Dalla prenotazione all’assistenza in aeroporto e in volo, fino all’arrivo a destinazione. Il dettaglio con le istruzioni verrà comunicato sul sito web della compagnia e durante le giornate di familiarizzazione con il simulatore.